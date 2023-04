Partnerschaftsverein Barbezieux-Wolfratshausen erinnert an Élysée-Vertrag

Von: Peter Herrmann

Erinnerte an Höhen und Tiefen der deutsch-französischen Freundschaft: Partnerschaftsvereinsvorsitzender Rainer Kebekus (l.). © Peter Herrmann

Wolfratshausen - Die vor 60 Jahren erfolgte Unterzeichnung des Élysée-Vertrags feierten jüngst die Europa-Union und der Partnerschaftsverein Barbezieux-Wolfratshausen im Saal der Musikschule.

Der ehemalige französische Staatspräsident Charles De Gaulle verglich die deutsch-französische Beziehung einst mit einer Rosenhecke, die Dornen habe und stetig gepflegt werden müsse. Alexander Lippert, Vorsitzender des Kreisverbands der Europa-Union, hält dieses Zitat auch heute noch für zutreffend. In seinem Vortrag berichtete er von der Blütezeit der Partnerschaft in den 1980er-Jahren, die vor allem vom ehemaligen Bundeskanzler Helmut Kohl und Staatspräsident François Mitterand geprägt wurden. Ihre Nachfolger hätten dies nicht ganz so gut hinbekommen.

Die Auswirkungen der Finanzkrise, die Umverteilung der Schulden innerhalb der EU sowie der Ukraine-Krieg führten zu Meinungsverschiedenheiten, die auch von Emmanuel Macron und Olaf Scholz noch nicht vollständig ausgeräumt wurden. „Mittlerweile ist die Zahl der deutschen Schüler, die Französisch lernen, von 25 auf 15 Prozent zurückgegangen“, gab Lippert zu bedenken. Um so mehr gelte es, bestehende Mentalitätsunterschiede zu überbrücken. „Wir müssen die gemeinsame Rosenhecke wieder zum Blühen bringen“, forderte Lippert.



Zuvor erinnerte Dietfried Olbrich an das Schicksal französischer Zwangsarbeiter in Wolfratshausen und Umgebung. Zeitzeuge Walter Mauk hat diese Menschen während seiner Kindheit auf dem elterlichen Bauernhof in Mooseurach bei Königsdorf kennengelernt. „Seither bin ich ein Fan von Frankreich: Die Franzosen sind’s wert, dass wir mit ihnen auskommen“, berichtete der 90-Jährige.



Ähnliche Erfahrungen haben der Partnerschaftsvereinsvorsitzende Rainer Kebekus und Dietfried Olbrich bei ihren Besuchen im Nachbarland gemacht. Olbrich feierte in Frankreich sogar die Hochzeit mit seiner deutschen Frau.



Und Kebekus ließ die verschiedenen politischen Treffen und Staatsbesuche seit 1963 Revue passieren und vermisst heute ebenso wie Lippert ein stärkeres Bekenntnis zur deutsch-französischen Partnerschaft. „Eine Freundschaft, die man nicht pflegt, ist in Gefahr“, fürchtet der Partnerschaftsvereinsvorsitzende.



Mit der Vorführung eines kurzen Videofilms einer 8. Klasse des Gymnasiums Icking, das sich spielerisch mit bestehenden Klischees auseinandersetzte, endete der offizielle Teil der Matinee. Viele der rund 70 Festgäste bewunderten danach die Bilder der von Kerstin Vetter geleiteten Erwachsenenmalgruppe der Klecks-Schule und applaudierten zudem dem Streicherensemble der Musikschule. Mit dem Cuvée eines elsässischen und badischen Weißweins ließ sich vortrefflich auf das Jubiläum des Élysée-Vertrags anstoßen. Dazu servierte eine Französisch-Klasse der Realschule Wolfratshausen Häppchen.