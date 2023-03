Starkbierfestgäste lachen über Fastenpredigt und feiern mit Bunkerblasmusik

Von: Peter Herrmann

Genoss den Applaus des Publikums: Fastenprediger Bruder Barnabas alias Ludwig Schmidt. © Peter Herrmann

Geretsried - Mit scharfzüngigen Sprüchen derbleckte Ludwig Schmid in seiner Rolle als Bruder Barnabas an zwei Abenden Kommunalpolitiker.



Während am Freitag die kommunale Politprominenz dem Starkbierfest größtenteils fernblieb, erschienen am Samstag neben dem Geretsrieder Bürgermeister Michael Müller auch Zweiter Landrat Thomas Holz, Dritter Landrat Klaus Koch sowie der Dietramszeller Bürgermeister Josef Hauser.

Ludwig Schmid nutzte dies, um vorab den Unterschied zwischen ihm und Politikern klarzustellen. „Politiker reden ohne was zu sagen. Ein Barnabas kann etwas sagen ohne zu reden“, erklärte er. Danach präsentierte Barnabas bissige Marketingsprüche für die Stadt. In Anspielung auf die noch nicht vollzogene S-Bahn-Anbindung schlug Schmid vor: „Geretsried - hier ist der Zug noch nicht abgefahren“. Schließlich wäre man in der größten Stadt des Landkreises statt einem 20-Minuten-Takt schon über einen 20-Jahres-Takt froh.

Auch der Landrat kriegt trotz Abwesenheit sein Fett ab

Dem nicht anwesenden Landrat Josef Niedermaier rief Barnabas zu: „Wer a verbale Watschn wui, der muss sie scho bei uns abhoin. So selbstbewusst san mir in Geretsried mittlerweile“. Zudem zeigte er sich verärgert über die Verzögerungen bei der Umgestaltung des Geretsrieder Stadtzentrums. „Wobei ich ja bezweifle, dass das jemals fertig werd. Nicht wenn‘s mit den Verschiebungen so weiter geht. Und zwischendurch immer wieder umplanen“, kritisierte Barnabas. Veränderung tue halt weh, dafür werde mit einem kubistischen Sparkassenbau á la Fort Knox ein fragwürdiges „Großstadtfeeling“ hergestellt.

Angesichts der immensen Bautätigkeit des Architektenbüros Kehrbaum und der Baufirma Krämmel sei eine Umbenennung in „Keretsried“ angebracht. Bereits am Freitag zeichnete Ludwig Schmid den Sporthändler und Firmenlauf-Veranstalter Rudi Utzinger als „Geretsrieder Original“ aus.



Nach der Fastenpredigt durften die Besucher beim Pfundsägen Muskelkraft und Schätzvermögen unter Beweis stellen. Den Abend beschlossen witzige Einlagen der Gartenberger Bunkerblasmusik. So schlüpfte Bandleader Roland Hammerschmied spätabends in einen schwarzen Anzug und interpretierte zur Freude der auf den Tischen tanzenden Besucher Lieder von Frank Sinatra, Marianne Rosenberg und Helene Fischer.