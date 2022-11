Ausschuss stimmt gegen Baupflicht für Photovoltaikanlagen in Wolfratshausen

Die Installation von Photovoltaikanlagen bleibt in Wolfratshausen vorerst freiwillig (Symbolbild). © Peter Herrmann

Wolfratshausen – In der Bürgerversammlung stimmte eine Mehrheit der Wolfratshauser für die Verpflichtung von Photovoltaikanlagen bei Neubauten. Das sieht der Bauausschuss anders.

Nun musste sich der Bauausschuss mit dem Antrag von Thomas Martin befassen. Dabei lehnten neun von zehn Stadträten die solare Baupflicht bei Neubauten im Stadtgebiet ab.

In seiner Stellungnahme verwies Bürgermeister Klaus Heilinglechner (Bürgervereinigung) darauf, dass Klimaschutzvorgaben bereits im Baugesetzbuch verankert sind und bei der Aufstellung von Bauleitplänen in Wolfratshausen berücksichtigt werden.



Die Auferlegung einer Verpflichtung zum PV-Anlagenbau sieht er wie viele seiner Stadtratskollegen kritisch, zumal der Freistaat Bayern noch keine entsprechende Gesetzgebung erlassen hat. So müsse den Bauherren immer die Wahl gelassen werden, welche „Art der erneuerbaren Energien“ oder „der Kraft-Wärme-Kopplung“ errichtet werden soll. Entsprechende Vorgaben könnten nach Ansicht Heilinglechners im Rahmen eines städtebaulichen Vertrags festgelegt werden. „Eine Festsetzung im Bebauungsplan braucht es daher nicht zwingend“, stellte der Rathauschef fest.

„Solaroffensive“ und kommunale Gleichbehandlung gewünscht

Richard Kugler (Wolfratshauser Liste) und Fritz Schnaller (SPD) wehrten sich ebenfalls gegen eine Verpflichtung. „Ich würde den Antrag gerne überarbeitet sehen“, wünschte sich Schnaller. Zudem hofft er darauf, dass der Freistaat im Rahmen seiner angekündigten „Solaroffensive“ tätig wird und neue rechtliche Grundlagen schafft. Josef Praller (Bürgervereinigung) hofft in diesem Zusammenhang auf eine Gleichbehandlung aller Kommunen, um Ungerechtigkeiten zu vermeiden.



Renate Tilke (CSU) gab ihm recht. „Der Bürger darf in Wolfratshausen nicht in die Zange genommen werden: Eine solare Baupflicht ist unangebracht“, erklärte sie. Selbst Rudi Seibt (Grüne), der auf dem Dach seines Hauses eine große Photovoltaikanlage nutzt, stimmte gegen den Antrag. „Mich stört die hohe Detaillierung im Antrag“, gab er zu.

Mindestanforderung der Photovoltaikanlagen stoßen im Wolfratshauser Bauausschuss auf Kritik

Anstoß der Kritik waren vor allem die im Beschlussvorschlag angegebene Mindestanforderung der Erzeugung von mindestens 3.000 kWh elektrischer Energie jährlich pro 100 Quadratmeter überbauter Grundfläche sowie die Bitte an die örtlichen Kreditinstitute, die Maßnahmen mit Sonderkonditionen zu unterstützen.

So blieb am Ende Dr. Hans Schmidt (Grüne) der einzige Befürworter der solaren Baupflicht. Der Klimaschutz- und Umweltreferent des Stadtrats erinnerte an eine Auswertung des Solarpotenzialkatasters des Landkreises, wonach Wolfratshausen in puncto Sonnenenergienutzung Schlusslicht ist, und an die noch nicht erreichten Klimaschutzziele der Stadt. „Wir müssen aktiv werden“, forderte er. Peter Herrmann