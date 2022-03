Baugenossenschaft Wolfratshausen weist Kritik an Baumfällungen zurück

Von: Franca Winkler

Gaben Anlass zur Kritik: 16 gefällte Bäume für das Bauvorhaben Am Waldrand. © Schmidt/Grüne

Wolfratshausen – Grünen Stadtrat Hans Schmidt kritisiert die Fällung von 16 Bäumen für das Bauvorhaben Am Waldrand. Die Maßnahme wird von der Baugenossenschaft verteidigt - es sei kein Baum grundlos gefällt worden.

Auf dem Gebiet nordwestlich des Isar-Loisach-Stadions sollen zwei Neubauten mit je zwölf Wohnungen auf dem Areal „Am Waldrand 26“, sowie zwei weitere Gebäude mit jeweils 24 Wohnungen inklusive Tiefgarage gebaut werden. Der Vorbescheid wurde im Mai 2021 vom Stadtrat befürwortet. Die Bauanträge hierfür liegen der Stadt vor.



Der Grünen Ortsverband begrüßt grundsätzlich das Bauvorhaben der Wolfratshauser Baugenossenschaft (BGW), weil „es mehr sozialen Wohnungsbau in Wolfratshausen“ schaffe, schreibt Schmidt. Der Ortsverbandsprecher habe jedoch bereits im Juni vergangenen Jahres darum gebeten, den Baumgürtel an der Grenze des Grundstücks zum Isar-Loisach-Stadion zu erhalten - nicht zuletzt aus Gründen des Klimaschutzes. Nun jedoch seien für das Bauprojekt zu viele Bäume gefällt worden. Anwohner hätten ihn darauf aufmerksam gemacht. Schmidt spricht von Kahlschlag. In seiner Stellungnahme dokumentiert er alle 16 Exemplare, zumeist Kiefern, die seiner Meinung nach den Bau nicht beeinflusst hätten. „Ich kann nicht verstehen, dass zunächst die meisten Bäume, auch jüngere, umgeschnitten werden auf einem Baugrundstück, auch wenn sie deutlich außerhalb des Baufensters liegen“, schreibt Schmidt. Von einer gemeinnützigen Wohnungsbaugenossenschaft habe er sich einen besonneneren Umgang mit der Natur erwartet, kritisiert der Grünen-Stadtrat. Für das Bauprojekt sind nun 16 Bäume gefällt worden. In den Augen von Schmidt belege das die Dringlichkeit einer Baumschutzverordnung.



Baugenossenschaft begründet jede einzelne Fällung

Gegen Schmidts Kritik wehrt sich BGW-Vorstandsmitglied Josef Wehbe. Es seien nur betroffene Bäume gefällt worden. Die Baugenossenschaft „hat selbst hohes Interesse daran, den Baumbestand zu erhalten“, verteidigt Wehbe die Entfernung. Die gefällten Bäume stünden direkt in der Baugrube, zu nah den geplanten Neubauten, der neu zu errichtenden Tiefgarage oder in der Feuerwehrzufahrt. Wehbe geht in seiner Stellungnahme mit Bauzeichnungen auf jeden einzelnen Baum ein, unter Angabe der Gattung inklusive Höhe des Baumes. Er versichert „dass wir auch bei dieser Baumaßnahme wie bei allen anderen Baumaßnahmen, die Außenanlagen so gestalten, dass wir entsprechend nachpflanzen“. Bäume und Sträucher werden entsprechend so gepflanzt, „um eine lebenswerte und nachhaltige Umgebung zu schaffen.“



Kritik hätte im Vorfeld geklärt werden können

Man müsse auch berücksichtigen, dass die Baumfällarbeiten zugunsten des Baus von vier Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 48 Wohneinheiten stattfanden. Wehbe könne nachvollziehen, dass eine Veränderung im Wohnumfeld immer ein sensibles Thema sei, „aber die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum fordert auch eine gewisse Kompromissbereitschaft und die Kooperation aller Beteiligten.



Dass der Grünen-Stadtrat von einem Kahlschlag spreche, halte er für übertrieben. Es sei unangemessen, wenn Schmidt eine noch nie dagewesene Hitzewelle während des Sommers vorhersehe und diese in Verbindung mit den Baumaßnahmen setze. Alle Punkte hätten „ohne einen großen Mailverteiler im Vorfeld geklärt werden können“, antwortet Wehbe. Eine Baumschutzverordnung, wie von Schmidt gefordert, hätte an der Notwendigkeit der Fällung nichts geändert, erläutert Wehbe.