Bauunternehmen Krämmel unterstützt mit 10.000 Euro

Von: Peter Herrmann

Spendenaktion: Reinhold Krämmel (5.v.l.) und sein Sohn Marinus (4.v.r.) überreichten die Geldbeträge an die Vertreter sozialer und kultureller Organisationen. © Peter Herrmann

Wolfratshausen – Die neue Krämmel-Stiftung verteilte eine Gesamtsumme in Höhe von 10.000 Euro an verschiedene Organisationen und Vereine verteilt.

Die Förderung sozialer und kultureller Projekte sowie die Unterstützung von bürgerschaftlichem Engagement sind die Hauptziele der neuen Krämmel-Stiftung. „Ich bin Unruheständler und habe keine Lust, mich aufs Altenteil zurückzuziehen“, erklärte Reinhold Krämmel. Gemeinsam mit seinen Söhnen Korbinian und Marinus – beide sind Geschäftsführer des Bauunternehmens – gehört der ehemalige Geschäftsführer zum Vorstand der Krämmel-Stiftung, die Ende Juni 2022 durch die Regierung von Oberbayern rechtsfähig anerkannt wurde. Den Stiftungsrat bilden Eva-Karolina Krämmel, Anna-Maria Günther, Fabian Fischer, Martin Bachhuber, Monika Uhl und Wolfgang Brummeisl.

Krämmel-Stiftung steht für soziales und kulturelles Engagement

„Ein mittelständisches Unternehmen muss eingewoben sein im gesellschaftlichen Umfeld“, betonte Reinhold Krämmel vor der Scheckübergabe. Das Vermögen der gemeinnützigen Stiftung entstammt aus den Jahreserträgen einer Immobilie sowie den im Unternehmen gesammelten Spenden. Marinus Krämmel verwies darauf, dass insgesamt 17 Förderungsanfragen bei der Stiftung eingingen. Bewilligt wurden fünf. So erhalten die Bürger fürs Badehaus Waldram-Föhrenwald 1.000 Euro. Die Interessengemeinschaft für die Erhaltung der St.-Nikolaus-Kapelle in Geretsried bekommt 3.000 Euro. 1.200 Euro gehen an die Jugendabteilung der Stadtkapelle Wolfratshausen, die damit die Anschaffung eines Euphoniums finanziert. Die Ickinger „Gesellschaft unterm Apfelbaum Freilichtbühne-Isartal“ darf sich über 1.000 Euro für die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen freuen. Mit weiteren 3.000 Euro wird der Wolfratshauser Verein „Frauen helfen Frauen“ unterstützt. Neben diesen fünf Projekten stellt die Stiftung Geld für die Anschaffung digitaler Hardware am Gymnasium Geretsried zur Verfügung.



Grundsätzlich konzentriert sich die Stiftung auf die Bereiche Heimat, Jugend, Familie und Senioren. Im kommenden Frühjahr ist ein Benefiz-Klassikkonzert im Krämmel-Forum geplant. Das Einsatzgebiet der Stiftung erstreckt sich auf den Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen und die Nachbarlandkreise.