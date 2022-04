Bayerisches Soja für die Hühner auf dem Bertenbauernhof in Dietramszell

Von: Viktoria Gray

Regional, selbstgemischt und gentechnikfrei: Adriane Schua von der Solidargemeinschaft Oberland und Landwirt Michael Häsch halten das Soja in den Händen. © Viktoria Gray

Dietramszell – Bereits 1998 begannen Pioniere aus dem Unser-Land-Netzwerk mit regionalem Soja-Anbau. Einer von ihnen ist der „Zum Bertenbauer“-Inhaber Michael Häsch aus Dietramszell.

Der Landwirt erzeugt auf seiner Hühnerfarm Eier und Eiprodukte. Dabei setzt er schon lange auf regionales Soja für seine Tiere.



„Damals wurden wir für unsere Vorhaben und Ideen von den Ämtern noch belächelt“, sagte Adriane Schua, Vorsitzende der Solidargemeinschaft Oberland. Heute sei das anders. Denn nach „viel Bewusstseinsarbeit“ haben die Leute mittlerweile eine andere Einstellung zum Kauf von Lebensmitteln. Und das wirke sich auch auf regionale Betriebe aus. So sei die Nachfrage nach bayerischem Soja nie größer gewesen. Es fände ein Umdenken statt, schon allein wegen der Klimasituation.

Michael Häsch setzt auf heimisches Futter

Häsch hat in seiner Lagerhalle am Dietramszeller Ortsrand neben großen Silos seit drei Jahren eine Mahl- und Mischanlage stehen. Er setzt schon lange auf heimisches Futter. In seiner Anlage mischt er das Futter für seine circa 10.000 Tiere daher mittlerweile auch selber.

Draußen oder drinnen: Der mobile Laufstall bietet viel Platz für die Hennen. © Viktoria Gray

Vier verschiedene Futtermischungen gibt es, die abgestimmt sind auf das Alter der Tiere. Früher hätten alle das gleiche Futter bekommen. „Junghennen brauchen aber wesentlich mehr Eiweiß und Energie“, erklärte Häsch. Bestehend aus Mais, Weizen, Dinkel, Ackerbohne, Hafer, Sonnenblumenkuchen und Soja seien alle Tiere bestens versorgt.

Außerdem gebe es für die Eierschalen zusätzlich Kalzium und das Getreide, das gentechnikfrei ist, kommt aus der Region. „Das meiste bekomme ich aus einem Umkreis von 20 Kilometern. Nur das Soja beziehe ich von der Futtermühle Asam aus der Nähe von Augsburg“, sagte er. Mit über 100 Kilometern immer noch ein kürzerer Transportweg als damals, als er Fertigmischungen über eine Mühle bezog, die ihr Soja auf dem Weltmarkt zugekauft hat.

Leider hatte man es nicht in der Hand: „Das konnte von überall kommen, aus Brasilien, Argentinien oder Nordamerika.“ Jetzt habe man Kontrolle darüber. Das heimische Eiweißfutter bringt viele Vorteile mit sich. So sei die Qualität der Eier mittlerweile besser. Bewusstes, regionales Einkaufen bekomme einen immer höheren Stellenwert in der Gesellschaft.

Häsch betreibt Bertenbauernhof in Dietramszell in der achten Generation

Häsch betreibt den Bertenbauernhof in Dietramszell bereits in der achten Generation. 1798 wurde er gegründet. Die moderne Hühnerhaltung sei aber mit den früheren Zeiten nicht zu vergleichen. „Die Tiere haben mehr Licht und Luft in den Ställen. Generell wird auch mehr Wert auf Sauberkeit gelegt“, sagte Häsch.



Bis 2025 will der Landwirt klimaneutral produzieren. „Dafür sind wir sehr gut aufgestellt“, sagte er. Mit seinen zwei mobilen Laufställen, die autark funktionieren ein erreichbares Ziel. Der Landwirt ist sich sicher: „In der Zukunft wird es große Umbrüche in der Landwirtschaft geben.“