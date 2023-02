Benefizkonzert im Geltinger Hinterhalt zugunsten der Opfer des Erdbebens

Von: Daniel Wegscheider

Geretsried - Willi Sommerwerk singt zugunsten der Opfer des Erdbebens in der Türkei und in Syrien. Das Benefizkonzert findet am Donnerstag, 23. Februar, um 19.30 Uhr im Geltinger Hinterhalt statt.

Das schreckliche Erdbeben in der Türkei und in Syrien hat viel Leid gefordert – die UN rechnet mit 50.000 Todesopfern. Die überlebenden Menschen dort sind jetzt im Winter ohne Obdach und ohne Bekleidung - es fehlt vor allen Dingen aber an finanzieller Unterstützung.

„Die Bilder, die uns täglich über die Medien, Presse und TV erreichen, können und dürfen uns nicht kalt lassen“, sagt Sänger und Liedermacher Willi Sommerwerk und veranstaltet zusammen mit der Wirtin des Hinterhalts, Assunta Tammelleo, spontan ein Benefizkonzert: Er wird am Donnerstag, 23. Februar, Lieder von Reinhard Mey singen. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Veranstalter rechnen mit Unterstützung durch zahlreiche Spenden. „Ihr sollt euch an meinem Konzert erfreuen und anstatt Eintritt zu zahlen: Spenden.“ Der Erlös gehe zu 100 Prozent an die Opfer des Erdbebens.



Reinhard Mey ist ein Künstler, der sich im Laufe der Jahre einen festen Fankreis erschlossen hat. Seine Konzerte sind stets ausverkauft und in seinen Programmen finden sich stets neue Lieder. Allerdings kommen die Lieder, die er in seiner Anfangszeit geschrieben und gesungen hat immer seltener zu Vortrag. Dieser Problematik hat sich der Geretsrieder Liedermacher Sommerwerk angenommen und er daher ein besonderes Programm aufgelegt: „Willi Sommerwerk singt Reinhard Mey“

Seit Sommerwerk im Jahre 1968 das erste Lied von Mey gehört hat, ist er von diesem Musiker fasziniert. Er war es schließlich auch, der ihn auf den Weg zur Liedermacherei geführt habe.



In seinem Konzert beleuchtet Sommerwerk nun die Anfänge von Mey und widmet sich seinem frühen Werk. Die Themen waren und sind noch immer insbesondere das Leben, Liebe, Freundschaft- und der Tod. „In seiner lyrischen Sprache hat er diese Bereiche beleuchtet und in wunderschöne Lieder gefasst“, betont Sommerwerk. Er hat sich lange und intensiv mit dem musikalischen Werk von Mey befasst und interpretiert es auf seine eigene Art.



So können Lieder wie „Komm gieß mein Glas noch einmal ein“, „Ich wollte wie Orpheus singen“, „Ankomme Freitag, den 13.“ oder „Antrag auf Erteilung eines Antragsformulars“ und andere Mey-Songs beim Benefizkonzert im Hinterhalt gehört werden. Es soll ist ein Abend für alle Mey-Fans sein, die Sommerwerk, wie auch der bekannte Künstler selbst, lediglich mit Stimme und Gitarre gestaltet.