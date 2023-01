BRK-Bereitschaft Wolfratshausen erhält geländegängiges Einsatzfahrzeug

Von: Franca Winkler

Einen geländegängigen Pickup als Einsatzleit- und Multifunktionsfahrzeug gab es als Geschenk vom Wolfratshauser Förderverein: (v.l.) Bereitschaftsleiter Marc Seltier und Wolfgang Tutsch nahmen den Wagen stellvertretend von den Vorständen des Fördervereins, Peter Bromberger und Ines Boodevaar entgegen. © Tutsch/BRK

Wolfratshausen – Seit 2002 werden die ehrenamtlichen Helfer der BRK-Bereitschaft Wolfratshausen nicht nur durch den BRK-Kreisverband finanziert, sondern auch durch einen eigenen Förderverein unterstützt.

Dieser finanzierte seither einige Beschaffungen von Fahrzeugen und Geräten, um die Ausrüstung zu optimieren und zu ergänzen. Nun wurde erneut ein großes Geschenk übergeben: ein geländegängiges Einsatzfahrzeug.

Durch den Kreisverband und den Katastrophenschutz sei die Bereitschaft Wolfratshausen mit den nötigsten Fahrzeugen ausgestattet. „Doch unser Wunsch war zusätzlich ein geländegängiges Fahrzeug, das sich auch als Zugfahrzeug für unsere beiden mehr als zwei Tonnen schweren Spezialanhänger eignet – die Mobile Sanitätswache und den großen Sanitäts-Geräteanhänger – und das gleichzeitig mit dem normalen Führerschein der Klasse B gesteuert werden darf“, erklären die beiden Bereitschaftsleiter Wolfgang Tutsch und Marc Seltier.



Neuer Pickup mit Allradantrieb für die Spezialanhänger

Die Lösung sei die Beschaffung eines Allrad-Pickup der Marke ISUZU gewesen. Das Autohaus Egling sei zudem preislich sehr entgegenkam. Im Frühsommer 2022 sollte das Einsatzleit- und Multifunktionsfahrzeug ursprünglich übergeben werden, aber die Pandemie habe ein Treffen zur Einweihung verhindert. „Daher wurde das Fahrzeug mit dem Rufnamen „Rotkreuz Wolfratshausen 10/1“ schon vor Monaten still und leise in Betrieb genommen“, erklärt Bereitschaftsleiter Tutsch. Zum ersten Mal im Einsatz sei der Wagen als Notarztzubringer für das Eisenbahnunglück bei Garmisch im Juni 2022 gewesen. „Zwischenzeitlich wurde der Pickup zum Ziehen der Anhänger eingesetzt, aber auch als Fahrzeug für den Einsatzleiter bei einem Bombenfund in Geretsried sowie für Fahrten zu Lehrgängen in anderen Landkreisen“, berichtet Tutsch. Auch für die Ausbildung zum Helferführerschein wurde der Wagen bereits genutzt. Tutsch betont: „Wir waren inzwischen schon oft froh, ihn zu haben.“

Bei dem letzten Treffen in die Gaststätte Aujäger in Puppling habe der Förderverein die Chance genutzt und übergab das Fahrzeug offiziell an die BRK-Bereitschaft Wolfratshausen. Die Fördervereins-Vorstände Ines Boodevaar und Peter Bromberger ließen sich kurz über die bisherigen Einsätze informieren und besichtigten das Fahrzeug samt seiner Spezialeinbauten, das zusammen mit Rettungsrucksack und Defibrillator rund 45.000 Euro gekostet hatte, resümiert Tutsch. Bezahlt wurde der Wagen aus Mitgliedsbeiträgen und gesammelten zweckgebundenen Spenden, „das hier wirklich gut angelegt ist“, betonen Bereitschaftsleiter und Fördervereinsvorstände gemeinsam unisono.