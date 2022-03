Bergwacht Wolfratshausen bei G7-Gipfel

Bergwacht Wolfratshausen berichtet von Berg- und Wassereinsätzen in 2021

Von: Franca Winkler

Teilen

Gratulierten Klaus Bachmann zum 40-jährigen Jubiläum: Andreas Westermeier, Bereitschaftsleiter (l.) und Moritz Mörtl, stellvertretender Bereitschaftsleiter (r.). © Bergwacht Wolfratshausen

Wolfratshausen – Auch 2021 gab es für die Bergwacht Wolfratshausen wieder einiges zu tun. Und dies nicht nur in den heimischen Bergen.

So rückten die Bergretter aus Wolfratshausen auch im Altmühltal und beim Hochwasser in der Höllentalklamm, bei dem ein Paar aus Oberfranken ums Leben kam, aus . Die jüngste Jahreshauptversammlung wurde auch für einen Rückblick und die Ehrung des langjährigen Mitglieds Klaus Bachmann genutzt.

Ende Februar luden die neuen Bereitschaftsleiter Andreas Westermeier und Moritz Mörtl die Mitglieder der Bergwacht Wolfratshausen ein, gemeinsam eine Bilanz über das Jahr 2021 zu ziehen und einen Ausblick in das laufende Jahr zu wagen. Corona-bedingt konnte das Treffen nur unter strengen Auflagen im Schulungsraum der Freiwilligen Feuerwehr Wolfratshausen stattfinden, die diesen der Bergwacht zur Verfügung gestellt hatte.

Neuzugänge und ein Verstorbener bei der Bergwacht Wolfratshausen

Zunächst berichtete Westermeier über die großen und kleinen Dinge, die sich im ersten Jahr unter den beiden neuen Bereitschaftsleitern ereignet hatten. Über die „vielen neuen Anwärter, mit denen die Bergwacht Wolfratshausen zum Jahresende 2021 insgesamt 44 Mitglieder zählte“, freute er sich. Doch es gab im abgelaufenen Jahr auch Grund zur Trauer, „denn Georg Weckel, ein langjähriger und hoch verdienter Berwachtler verstarb im April unerwartet“, sagte der Bereitschaftsleiter weiter.

Viele Bergwachteinsätze am Brauneck

Die Einsatzstatistik weißt trotz ausgefallener Skisaison insgesamt 40 Einsätze aus, wobei bei zwei davon die Bergwacht in und um Wolfratshausen zur Unterstützung des Rettungsdienstes ausgerückt war. „Der Großteil der Einsätze fand wie gewohnt im Rahmen des Vorsorgedienstes am Brauneck statt“, berichtete Westermeier. Auch bei regionalen und überregionalen Einsätzen waren im Jahr 2021 Bergwachtler aus Wolfratshausen im Einsatz: so auch bei einem Höhleneinsatz im Altmühltal und beim Hochwasser in der Höllentalklamm bei Grainau.



Die Ausbildungsleitung zeigte sich erfreut über die vielen bestandenen Prüfungen bei der Bergwacht-Grundausbildung sowie eine rege Teilnahme an den wöchentlichen Fortbildungsabenden.



Die Verantwortlichen für den Bereich Naturschutz, Veronika Westermeier und Alfred Matuschek konnten vermelden, dass drei weitere Bergwachtler nach abgeschlossener Ausbildung vom Landrat zu Naturschutzwächtern im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen bestellt wurden und jetzt die Ranger an der Isar unterstützen. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung wurde auch noch Klaus Bachmann für 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt, wofür ihm die Bergwacht dankte.

Lesen Sie auch Polen fordert Einsatz der Nato im Ukraine-Krieg: „Diese Mission kann keine unbewaffnete sein“ Die Verhandlungen im Ukraine-Krieg gehen weiter. Warschau fordert ein Eingreifen der Nato - von einer „Friedensmission“ ist die Rede. News-Ticker. Polen fordert Einsatz der Nato im Ukraine-Krieg: „Diese Mission kann keine unbewaffnete sein“ Doch kein „Freedom Day“ in Bayern: Söder legt Corona-Wende hin und erklärt neue Regelungen Die Corona-Lage ist angespannt, das Söder-Kabinett hat deshalb entschieden: Kein „Freedom Day“, die Maskenpflicht bleibt! Der News-Ticker für Bayern. Doch kein „Freedom Day“ in Bayern: Söder legt Corona-Wende hin und erklärt neue Regelungen

Bergwacht Wolfratshausen bei G7-Gipfel

Ein kurzer Ausblick auf das laufende Jahr wurde auch gegeben: Es sei vor allem der G7-Gipfel der in den Vordergrund rücke, „bei dem auch wieder Bergwachtler aus Wolfratshausen zur bergrettungsdienstlichen Absicherung gefragt sein werden“, sagte Westermeier.

Westermeier und Mörtl zogen am Ende der Jahreshauptversammlung insgesamt ein positives Fazit zum vergangenen Jahr und bedankten sich für den hohen persönlichen Einsatz jedes Einzelnen, der auch im Jahr 2022 sowohl in Wolfratshausen als auch gemeinsam mit den ortsansässigen Bergwachten am Brauneck die Versorgung Verletzter und Erkrankter im unwegsamen Gelände gewährleiste.