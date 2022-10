Besatzung der OSTE spendet für Wolfratshauser Kindereinrichtung

Von: Franca Winkler

Freuen sich über die Spende: (v.l.) Bürgermeister Günther Eibl, Elke Burghardt vom Inselhaus, Stadträtin Gerlinde Berchtold. © Stadt Wolfratshausen

Wolfratshausen – Eine schöne Überraschung brachte die Wolfratshauser Delegation vom Patenschiff OSTE in Eckernförde mit: Die Besatzung spendete 2.310 Euro für die Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung „Inselhaus“.

Zweiter Bürgermeister Günther Eibl und Stadträtin Gerlinde Berchtold, die Teil der Wolfratshauser Delegation waren, übergaben die Geldspende zusammen mit einem Brief des Kapitäns Sebastian Westphal an Elke Burghardt vom Inselhaus. Dabei betonte Eibl, dass die Idee für die Spendenaktion aus der Mannschaft kam.

In seinem Schreiben erklärte der Kapitän, dass es gute Marine-Tradition sei, sich für soziale und karitative Einrichtungen zu engagieren. „Die Besatzung des Flottendienstbootes OSTE fühlt sich dem Inselhaus in Wolfratshausen bereits seit einigen Jahren in besonderer Weise verbunden“, schreibt Westphal in seinem Brief. Vor der Pandemie verkauften Besatzungsmitglieder auf dem Christkindlmarkt in Wolfratshausen Glühwein und spendeten den Erlös. Da dies in den letzten Jahren nicht möglich war, wurden die Seefahrer kreativ: Aus Segeltuch nähten sie Seesäcke und Kulturbeutel und versteigerten diese.

Besatzung des Patenschiffs Oste versteigerte zudem eine Flagge

Außerdem kam eine signierte Seeflagge und eine Marinefliegerjacke unter den Hammer. Als Gesamterlös kamen am Ende 2.310 Euro zusammen. „Wir haben großes Glück, dass wir diese großzügige Unterstützung bekommen“, freute sich Burghardt. Mit dem Geld könne ein Jahr lang ein naturpädagogisches Projekt für Kinder finanziert werden. „Eine Naturpädagogin erklärt Kindern im Wald Zusammenhänge in der Natur und setzt das Gelernte und Erlebte mit ihnen künstlerisch um. Die Kinder sind draußen und können die Natur intensiv erleben“, erklärt Burghardt.



Solche Angebote müsse die Einrichtung aus Spenden finanzieren, da es für Extras kaum Geld gebe. „Wir bekommen für ein Kind, das bei uns untergebracht ist, 930 Euro im Jahr. Das sind knapp 80 Euro im Monat. Von diesem Geld müssen Schuhe, Kleidung, Hygieneartikel und Sportangebote bezahlt werden. Da bleibt nichts übrig für Extras“, verdeutlicht die Mitarbeiterin des Inselhauses. Die Spende ermögliche es nun, den Kindern ein Zusatzangebot zu bieten. Burghart erklärte abschließend: „Ich werde dem Kapitän und der Mannschaft in einem Brief antworten und ihnen schreiben, wie sehr wir uns über diese Spende freuen.“