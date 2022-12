Buntes Angebot auf dem Karl-Lederer-Platz lockt zahlreiche Besucher nach Geretsried

Von: Peter Herrmann

Teilen

Der multikulturelle Christkindlmarkt auf dem Karl-Lederer-Platz in Geretsried fand großen Anklang. © Peter Herrmann

Geretsried – Über großen Andrang freuten sich die Verkäufer an den 33 Ständen des Christkindlmarktes auf dem Karl-Lederer-Platz in Geretsried.

Am zweiten Adventswochenende lockte eine große Auswahl an Geschenkideen und kulinarischen Spezialitäten viele Besucher an.



Neben Dekorationsartikeln, Glaskugeln, Strickwaren, weihnachtlichen Blumengebinden, Spielwaren und Salzteigfiguren überzeugte auch die kulinarische Vielfalt. Köstlichkeiten der Siebenbürger Sachsen, der Egerländer Gmoi, der Griechischen Gemeinde, der Deutschen aus Ungarn und des örtlichen Partnerschaftsvereins Geretsried-Chamalières luden zum Naschen und Probieren ein.



Für das junge Publikum in Geretsried war Abwechslung geboten

Selbstverständlich wurde auch an die jüngsten Besucher gedacht. So konnten Mädchen und Buben zusammen mit dem Jugendrat im kleinen Sitzungssaal des Rathauses Lebkuchenmänner verzieren. Für den passenden musikalischen Rahmen sorgten die Gartenberger Bunkerblasmusik, das Blockflöten- und Gesangsensemble der Musikschule Geretsried, das Quattro Musica Bläserquartett, die Jagdhornbläser der Jagdkreisgruppe Wolfratshausen sowie Alphornbläser. Peter Herrmann