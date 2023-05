Betrunken zur Polizei: Geretsrieder muss seinen Führerschein abgeben

Von: Fridolin Thanner

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Geretsrieder einen Wert von 1,26 Promille.

Geretsried – Ein 48-Jähriger aus Geretsried ist seinen Führerschein erst mal los. Betrunken ist er zur Polizei gefahren, um seinen Autoschlüssel abzuholen.

Wie die Geretsrieder Polizei berichtet, wurde der 48-Jährige am Dienstag, 2. Mai, gegen 14 Uhr, bei der Inspektion vorstellig. Er war bereits am Tag davor, am Maifeiertag, aufgefallen, „da er stark alkoholisiert randalierte“, teilt die Polizei mit.

Weiter heißt es in dem Bericht: „Aufgrund der Randale und des damit einhergehenden Alkoholkonsums, wurde der Fahrzeugschlüssel des Mannes sichergestellt, da dieser bereits ankündigte, mit seinem Fahrzeug fahren zu wollen.“

Den sichergestellten Fahrzeugschlüssel wollte der 48-Jährige dann am Dienstag wieder bei der Polizei abholen. Nüchtern war der Mann aber auch an dem Tag nicht. Das hinderte ihn aber nicht, selbst zur Inspektion zu fahren, wie die Polizei erklärt: „Dem Beamten auf der Dienststelle fiel jedoch im Vorfeld auf, dass der Proband mit einem anderen Fahrzeug zur Dienststelle fuhr, obgleich er starken Atemalkoholgeruch vorwies.“

Ein freiwilliger Atemalkoholtest auf der Dienststelle ergab einen Wert von 1,26 Promille. Der Mann räumte ein, seinen Grad an Alkoholisierung unterschätzt zu haben. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und im Krankenhaus Wolfratshausen durchgeführt. Auch die Weiterfahrt mit dem anderen Auto wurde selbstverständlich unterbunden.

Gegen den Geretsrieder wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.