Maskierter bewaffneter Mann überfällt Wolfratshauser Tankstelle - Zeugen gesucht

Von: Daniel Wegscheider

Teilen

Sofort nach Bekanntwerden des Überfalls wurde unter der Leitung des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd eine Großfahndung eingeleitet. © U. J. Alexander/Imago

Wolfratshausen – Schock für den Angestellten der Wolfratshauser Tankstelle an der Sauerlacher Straße: Er wurde von einem maskierten Mann mit einer Pistole bedroht und gezwungen das Kassengeld herauszugeben.

Laut Polizei betrat am Freitag (21. Oktober) kurz nach 20 Uhr ein unbekannter Mann mit Maske die Tankstelle an der Sauerlacher Straße in Wolfratshausen. Mit einer Pistole bewaffnet, forderte er die Herausgabe von Bargeld und flüchtete anschließend aus dem Kassenraum zu Fuß in unbekannte Richtung.

Sofort nach Bekanntwerden des Überfalls wurde unter der Leitung des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd eine Großfahndung eingeleitet. Die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Wolfratshausen wurden dabei von zahlreichen Streifenbesatzungen umliegender Dienststellen unterstützt.

„Die Großfahndung führte nicht zum Ergreifen des Täters“, berichtet Polizeihauptkommissar Alexander Huber. Erste Ermittlungen übernahmen Beamte der Polizeiinspektion Wolfratshausen und der Kripo Weilheim. Zudem ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft München II.

Täterbeschreibung des bewaffneten Tankstellenüberfalls in Wolfratshausen

Der Tankstellen-Angestellte beschreibt den maskierten Mann folgendermaßen: Er ist etwa 20 Jahre alt und ungefähr 1,80 Meter groß. Des Weiteren hat er kurze Haare und ist übergewichtig. Bekleidet war der Täter mit einer am rechten Hosenbund zerrissenen Jeans, einem schwarzen Kapuzenpulli und darüber einer schwarze Jacke sowie weißen Turnschuhen.

Der Täter trug einen Rucksack der Marke „Nike“ bei sich. Beim Überfall trug der Täter eine medizinische Gesichtsmaske und hatte die Kapuze des Kapuzenpullis über den Kopf gezogen. Der Täter sprach sehr leise deutsch mit ausländischem Akzent. Bewaffnet war der Täter mit einer schwarzen Pistole. Zur Klärung des Sachverhalts bittet die Kripo Weilheim um sachdienliche Hinweise unter Tel: 0881/640-0.