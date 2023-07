Bezirksfischereiverein Wolfratshausen kürt Könige: Hecht und Karpfen gleich schwer

Von: Fridolin Thanner

Dicke Fänge: Den Titel des Wolfratshauser Königsfischers müssen sich heuer Sebastian Hagn (M.) und Tobi Raum (3.v.r.) teilen, Lorenz Kucka (2.v.r.) wurde Jugendfischerprinz. Ihnen gratulierten Vorstand Helmuth Holzheu (r.) und zweiter Vorstand Michael Knoch (l.) ebenso wie dem drittplatzierter Sepp Galli (2.v.l.) und dem Zweiten, Philipp Zechmeister. © Verein

Beuerberg/Wolfratshausen – Dicke Fänge haben die Mitglieder des Bezirksfischereivereins Wolfratshausen gemacht. Sie trafen sich zum Königsfischen – und erlebten am Ende eine dicke Überraschung.

Im Gegensatz zu den vorangegangenen Jahren wurde diesmal an den beiden Loisachstrecken des Vereins gefischt. Vom frühen Morgen an hatten die Teilnehmer vier Stunden Zeit, je zwei Fische zu fangen, der jeweils schwerere kam in die Wertung. Im Anschluss ging es zum Vereinsweiher in Beuerberg, wo die Fänge abgewogen wurden, um den Fischerkönig zu küren.

„Interessant war, dass in diesem Jahr viele unterschiedliche Fischarten gefangen wurden“, teilt der Bezirksfischereiverein mit und berichtet von einer „Sensation“. Denn heuer gibt es zwei Fischerkönige: Sebastian Hagn und Tobi Raum. Sie hatten zwar unterschiedliche, aber gleich schwere Fische an der Angel. Hagns Hecht wog wie der Spiegelkarpfen von Jugendleiter Raum genau 4.750 Gramm. Damit müssen sich die beiden Fischer den Königstitel und den Siegerpokal teilen.



Gewässerwart Philipp Zechmeister belegte den zweiten Platz mit einem Schuppenkarpfen, Dritter wurde Sepp Galli mit einem Aitel. Bei der Fischerjugend gewann Lorenz Kucka mit einem 3.200 Gramm schweren Schuppenkarpfen und wurde damit Jugendfischerprinz vor Maja Raum mit einer Barbe (1.700 Gramm).



Die Verantwortlichen des Bezirksfischereivereins sind aber nicht nur auf die prämierten Fänge stolz. „Auch alle anderen gefangenen Fische konnten sich sehen lassen“, teilt der Verein mit. So gab es neben den Fängen der Preisträger noch einige schöne Forellen, tolle Hechte und stramme Karpfen zu bestaunen.

Dabei blieb es nicht, auch die Gaumen sollten in den Genuss kommen. „Alle gefangenen Fische wurden im Anschluss der Veranstaltung als Speisefische einer sinnvollen Verwertung zugeführt.“