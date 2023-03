Parken im Zentrum: Neue Tiefgarage in Geretsried bietet Platz für 135 öffentliche Stellplätze und eine barrierefreie Toilette

Baugenossenschaft feiert Eröffnung: Tiefgarage, Gewerbe und Wohnungen in Geretsried

Von: Fridolin Thanner

Eröffnung in der Egerlandstraße: Das rote Band durchschnitten (v.l.) Geretsrieds Bürgermeister Michael Müller, Lars Linscheid (Aldi), Baugenossenschaft-Geschäftsführer Wolfgang Selig und Alexander Fischer (Rossmann). © Fridolin Thanner

Geretsried - Die Entwicklung der „Neuen Mitte“ in Geretsried schreitet voran. Nun haben die neuen Aldi- und Rossmann-Filialen an der Egerlandstraße geöffnet, die neue Tiefgarage steht ebenfalls zur Verfügung.

Als Geretsrieds Bürgermeister Michael Müller und Wolfgang Selig, geschäftsführender Vorstand der Baugenossenschaft (BG) Geretsried, die Rampe hinunterfuhren und das symbolische erste Ticket für die neue Tiefgarage zogen, drängten sich eine Etage höher bereits die Kunden. Es hat nicht lang gedauert am Donnerstagmorgen (9. März), dann bildeten sich schon Schlangen an den Kassen.

Geretsrieds Bürgermeister Michael Müller (l.) und BG-Chef Wolfgang Selig lösten das erste Ticket in der neue Tiefgarage unter der Egerlandstraße. © Fridolin Thanner

Zuvor hatten – rechtzeitig zur Ladenöffnung – Müller und Selig zusammen mit Unternehmensvertretern zur Eröffnung ein rotes Band durchschnitten. „Das ist ein Meilenstein“, sagte Müller und freut sich über die „Belebung der Neuen Mitte“. Als „Kernelement“ dafür sieht er, dass es gelungen ist, die großen Märkte ins Zentrum zu locken, „während sonst auf der grünen Wiese gebaut wird“. Der Geretsrieder Weg hingegen: „Wir wollten den Handel dahin zurückholen, wo die Menschen sind“, machte der Bürgermeister klar und sprach von „Reurbanisierung“.

Neubauprojekt BGZ2 an der Egerlandstraße ist das bisher größte der Baugenossenschaft Geretsried

Das Neubauprojekt BGZ2 an der Egerlandstraße ist das bisher größte der Baugenossenschaft Geretsried. Sie hat 2019 begonnen, den Bestand der Hausnummern 58 bis 74 abzureißen und danach neu gebaut. Entstanden sind 95 Wohneinheiten und Gewerbeflächen. Im Erdgeschoss hat Aldi mit einer Verkaufsfläche von knapp 1.200 Quadratmetern eröffnet, nebenan ist Rossmann mit seiner Filiale auf gut 900 Quadratmetern eingezogen.

Für die Anlieferung haben beide Unternehmen eingehauste Rampen bekommen, die mit Toren verschlossen werden. „Damit bleibt die Lärmbelastung drin“, betonte BG-Geschäftsführer Selig. Praktisch für die Anwohner nördlich des Neubaus ist auch, dass es eine Passage vom Amselweg zur Egerlandstraße gibt und damit zumindest fußläufig kein Umweg um den Komplex nötig ist.



Die Wohnungen in den Obergeschossen sind größtenteils bereits vermietet. Noch frei ist eine Büroeinheit, zudem sucht die Baugenossenschaft noch einen Pächter für die Gastronomie im südlichen Teil des Neubaus.

Parken im Zentrum: Neue Tiefgarage in Geretsried bietet Platz für 135 öffentliche Stellplätze und eine barrierefreie Toilette

Mit den Aldi- und Rossmann-Filialen wurde am Donnerstagmorgen auch die neue öffentliche Tiefgarage eröffnet, die mit der bestehenden unter dem Karl-Lederer-Platz verbunden ist. Es stehen nun 135 zusätzliche öffentliche Stellplätze zur Verfügung, die Ein- und Ausfahrt ist in drei Richtungen – im Norden und Süden sowie von der B11 – möglich.

In der Tiefgarage befindet sich eine barrierefreie, öffentliche Toilette. Geöffnet ist sie während den Geschäftszeiten, Betreiber ist die Stadt. „Wir haben damit einen lange gehegten Mangel behoben“, freut sich Müller. Nun stehe an allen zentralen Punkten in Geretsried eine öffentliche Toilette zur Verfügung. Dass diese in der „Neuen Mitte“ unterirdisch untergebracht ist, wertet Selig als städtebaulich sehr gelungen. „Außerdem ist es hier immer frostsicher“, sagte er. Direkt neben den Toiletten geht‘s bequem im Aufzug nach oben.

Unterirdische Zugang ins Geretsrieder Rathaus ist eröffnet

Nicht ganz neu, aber auch erst seit Kurzem geöffnet, ist die Verbindung ins Rathaus. Dieses hat nun einen unterirdischen Zugang von der Tiefgarage. Der wurde wegen der Zugangsbeschränkungen in der Coronakrise bislang nicht genutzt, ist aber nun zu den Öffnungszeiten des Rathauses frei. Damit steht auch hier ein barrierefreier Zugang mit Aufzug zur Verfügung.

Noch nicht ganz fertig sind die Außenanlagen. So muss die Egerlandstraße wieder hergestellt werden, die Aufenthaltsflächen werden noch gestaltet und mit Brunnen aufgewertet. Auch eine Bushaltestelle fehlt noch. „Die Betonarbeiten“, erklärte Müller, können erst durchgeführt werden, „wenn es wieder wärmer ist“. Ab Mai, schätzt der. Eine große Eröffnung ist für Ende Juli geplant.

Tarife in der neuen Tiefgarage „Parken im Zentrum“: Die neue Tiefgarage unter der Egerlandstraße lockt mit Kennenlerntagen. Bis Samstag, 18. März, ist das Parken für drei Stunden kostenlos. Danach kosten die erste und zweite halbe Stunde je 50 Cent, jede weitere Stunde 1 Euro. Wer allerdings für mindestens 25 Euro einkauft, bekommt an der Kasse die Parkgebühr für 90 Minuten erstattet. „Wer einkaufen geht, parkt umsonst“, erklärte Michael Müller (links), der mit BG-Chef Wolfgang Seligdas erste Ticket gelöst hat.