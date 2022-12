Gemeinde Eurasburg erstellt Maßnahmenkatalog für möglichen Stromausfall

Von: Franca Winkler

Das Rathaus von Eurasburg wird bei einem längeren Stromausfall zum zentralen Notfalltreffpunkt und Anlaufstelle. © Peter Herrmann

Eurasburg – In der vor Kurzem veröffentlichten Gemeindezeitung gibt Bürgermeister Moritz Sappl Maßnahmen für den Fall eines möglichen, flächendeckenden Stromausfalles bekannt.



„Wenn wir zurückdenken, ist der Strom auch in der Vergangenheit bereits des Öfteren für mehrere Stunden ausgefallen und wir sind darauf mehr oder weniger vorbereitet gewesen“, berichtet Sappl. Stürme, Schneedruck und technische Ausfälle werden seiner Ansicht nach auch in Zukunft nicht ausbleiben. Um gut gerüstet zu sein, veröffentlicht die Gemeinde einen pragmatischen Plan für den Fall eines mehrtägigen Stromausfalles.

Der Rathaus Chef will für den Notfall gerüstet sein

„Ohne mit meinen Ausführungen Panik verbreiten zu wollen,“ betont der Rathauschef. Man möchte nur gut vorbereitet sein. Es wird davon ausgegangen, dass jeder Haushalt die Grundversorgung des täglichen Lebens für mindestens 72 Stunden bevorratet hat und auch mit Nachbarschaftshilfe den Notfall meistern werde. Hierfür gebe es zudem Listen vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz (www.bbk.bund.de).

Durch einen Stromausfall wird mit einem Ausfall von Licht, Telefon- und Internetverbindung sowie das mobile Telefon gerechnet. Geschäfte werden geschlossen sein, die Benzin- und Bargeldversorgung ist lahm gelegt. Betreuungseinrichtungen, wie Kindergärten und Schulen, werden die begonnene Betreuungszeit wie gewohnt absolvieren, ab dem Folgetag aber höchstwahrscheinlich geschlossen sein.



Deshalb hat die Gemeinde folgende Schwerpunkte festgelegt: Als zentraler Notfalltreffpunkt und Anlaufstelle wird das Rathaus Eurasburg (Beuerberger Straße 10) festgelegt. Dieses ist dann rund um die Uhr besetzt. „Hier werden Notfallmeldungen entgegengenommen und weitergeleitet, Hilfe, Hilfsangebote und Hilfseinrichtungen gebündelt, sowie ein Aushang mit Informationen erarbeitet, der täglich, spätestens ab 20 Uhr in allen amtlichen Schaukästen hängt“, erläutert Sappl.



Da davon auszugehen sei, dass keine Kommunikation mit modernen Medien mehr möglich sei, deshalb erfolge die Veröffentlichung in Papierform. Zusätzlich ist für Notfälle jeweils an den Feuerwehrhäusern in Beuerberg, Eurasburg und Herrnhausen ein Schild angebracht, welcher Ansprechpartnern in direkter Nähe erreichbar ist, um die Notfallmeldung entgegenzunehmen oder das Feuerwehrhaus wird personell besetzt sein.



Wichtig: Die Wasserversorgung muss gewährleistet sein

Sappl weiter: „Hauptschwerpunkt ist die Wasserversorgung.“ Die Gemeinde ist bestrebt, diese bis auf die Bereiche mit Druckerhöhungsanlagen, dauerhaft aufrecht zu erhalten. Bereiche mit Druckerhöhungsanlagen sind: Oed, Impleiten, Filzbuch, Mandl, Loh, Wammetsberg, Haidach und Berg. Für diese Ortsteile werden frostfreie Wasserentnahmestellen in den Feuerwehrhäusern Beuerberg und Eurasburg eingerichtet. Je nach Witterung werden weitere Wasserentnahmepunkte eingerichtet. Informationen dazu werden im Aushang zu finden sein, auch zu welchen Zeiten, die Druckerhöhungsanlagen durch die gemeindlichen Notstromaggregate betrieben werden.

Die gemeindlichen Abwasserpumphäuser werden in einem ähnlichen Ablauf mit Notstrom versorgt, um das Abwasser aus den Orten zu pumpen und um dadurch,möglichen Krankheitsherden vorzubeugen.



Private Hebeanlagen sind durch den Hauseigentümer zu betreuen.



Notfallmedizinische Versorgung sei durchdacht

Mit dem örtlichen Allgemeinarzt wurde bereits gesprochen: Die Behandlungszeiten erfolgen über den Aushang. Die notfallmedizinische Versorgung laufe über die Meldung an das Rathaus oder die Feuerwehrhäuser. „Personen, die permanent elektrische, medizinische Geräte – in der Regel mit Akku - benötigen, haben sich meist bereits Gedanken für mögliche Ladepunkte gemacht“, vermutet der Bürgermeister.



Zusätzlich rät er, den eigenen Haushalt zu überprüfen, um Überraschungen vorbeugen. Zusammenhalten sei das Gebot gerade in solchen Momenten, betont Sappl und hofft auf „gegenseitige Unterstützung und ihre Ruhe und Besonnenheit, sollte es tatsächlich zum Notfall kommen.“