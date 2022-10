Bohrplätze für Geltinger Geothermieprojekt werden jetzt aufgebaut

Teilen

Hofft weiterhin auf die Gewinnung von Erdwärme: Enex-Geschäftsführer Robert Straubinger. © Peter Herrmann

Geretsried – Am gut besuchten Stammtisch des CSU-Ortsverbandes im Gasthof Geiger sprachen jüngst Enex-Geschäftsführer Robert Straubinger und Eavor-Geschäftsführer Andreas Gahr über die Erfolgschancen des Geothermieprojekts in Gelting.

Nach zwei fehlgeschlagenen Bohrungen in den Jahren 2013 und 2017 gibt es nun einen neuen Versuch mit einer anderen Vorgehensweise.



Die Expertenvorträge lockten rund 35 Besucher zum Stammtisch. Robert Straubinger enttäuschte die Erwartungen nicht und sprach gleich mal Klartext. „2013 und 2017 haben wir in den Dreck gelangt“, räumte der Enex-Geschäftsführer ein. Die fehlgeschlagenen Bohrungen führte er auf die hydrothermale Vorgehensweise und den damals noch nicht absehbaren „hohen Gebirgsdruck“ auf das Gestein zurück.



Erfolg per „Closed-Loops-Technologie“

Mehr Erfolg verspricht die „Closed-Loops-Technologie“, die in 98 Prozent aller Gebiete in Deutschland anwendbar ist. Dabei werden ab Oktober zwei Bohrplätze auf Gut Breitenbach aufgebaut. Von dort geht es fünf Kilometer in die Tiefe. Die Installierung von zwölf Leitungen sei laut Straubinger „aufwändig, aber notwendig“.



Ein Risiko besteht in der Hitze, die in der Tiefe die elektronischen Anlagen beeinträchtigen könnte. Geretsrieds Bürgermeister Michael Müller berichtete von Bürgern, die das Auslösen eines Erdbebens befürchten. „Wir haben bei den letzten Bohrungen fünf seismische Geräte aufgestellt, und nichts ist passiert“, beruhigte Straubinger. Wegen des Wärmetauschers bestehe auch bei der nun angewendeten Closed-Loops-Technik keine Gefahr.



Eavor-Geschäftsführer Andreas Gahr rechnet damit, dass die beiden Bohrplätze im Juni 2023 fertiggestellt sind. Hinzu kommt der Bau eines Kraftwerks, das 2024 stehen soll. Mit den Geretsrieder Stadtwerken traf Gahr bereits Vereinbarungen über den vorrangigen Aufbau eines Fernwärmenetzes. „Damit können wir die beiden Städte Geretsried und Wolfratshausen versorgen“, versichert Gahr. Straubinger geht von einem durchschnittlichen Produktionswert von rund 15 Megawatt pro Tag aus, die Höchstleistung liegt bei 65 Megawatt.



Kosten Fernwärmenetz in Gelting liegen bei rund 500.000 Euro

Dass ein Fernwärmenetz nicht zum Nulltarif zu haben ist, gab Gerhard Meinl zu bedenken. Der Dritte Bürgermeister rechnet mit Kosten von einer Million Euro pro Kilometer. Konkrete Zahlen wollten Gahr und Straubinger auf Nachfrage des CSU-Mitgliedes Josef Orthuber jedoch nicht nennen. „Allein die beiden Bohrplätze kosten schon einen fetten siebenstelligen Betrag“, verriet Straubinger.



Der Geltinger CSU-Stadtrat Franz Wirtensohn empfahl schon mal Geduld: „Bis ein Fernwärmenetz in Geretsried aufgebaut ist, wird viel Zeit vergehen, weil das Stadtgebiet soweit auseinandergezogen ist“, prognostizierte er. Peter Herrmann