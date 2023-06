Firmen Enex und Eavor informieren über das Geothermieprojekt in Gelting

Von: Peter Herrmann

Hoffen auf ein leistungsfähiges Fernwärmenetz: Enex-Geschäftsführer Robert Straubinger (hi.l.) und Eavor-Geschäftsführer Andreas Gahr (v.l.). © Peter Herrmann

Geretsried - Jüngst beantworteten Enex-Geschäftsführer Robert Straubinger und Eavor-Geschäftsführer Andreas Gahr Fragen zum Geothermieprojekt in Gelting.

Nach bereits zwei fehlgeschlagenen Bohrungen in den Jahren 2013 und 2017, gibt es nun einen neuen Versuch mit einer anderen Vorgehensweise.

Mit der von dem kanadischen Unternehmen Eavor entwickelten „Closed-Loops-Technologie“ sollen in knapp fünf Kilometern Tiefe vier Wärmetauscher mit jeweils zwölf Seitenarmen gebohrt werden, die sich nach siebeneinhalb Kilometern miteinander verbinden. „Jeder Arm muss sich auf der Größe eines Din-A-4-Blattes treffen, das ist die Schwierigkeit“, erklärte Enex-Geschäftsführer Robert Straubinger. Laut seiner Einschätzung ist die „Closed-Loops-Technologie“ in 98 Prozent aller Gebiete in Deutschland anwendbar.



Nachdem im Oktober 2022 der Spatenstich für zwei Bohrplätze auf Gut Breitenbach erfolgte, beginnen nun die intensiven Bauarbeiten. Eavor-Geschäftsführer Andreas Gahr rechnet damit, dass nach der Fertigstellung der beiden Bohrplätze 2024 ein Kraftwerk in Betrieb genommen werden kann. Mit den Geretsrieder Stadtwerken traf er bereits Vereinbarungen über den vorrangigen Aufbau eines Fernwärmenetzes. Im Idealfall könnten in der Region sogar mehrere Städte und Gemeinden Wärme oder Strom versorgt werden.

70.000 Euro am Tag: Kosten für einen Bohrtag in Gelting

Straubinger geht von einem durchschnittlichen Produktionswert von rund 15 Megawatt pro Tag aus, die Höchstleistung liegt bei 65 Megawatt. Die Investitionskosten sind enorm. Auf Nachfrage eines Besuchers verriet Straubinger, dass allein das Kraftwerk zur Stromerzeugung 30 Millionen Euro kostet. Für die Erstellung der Leitung rechnet er mit einer 1 Million Euro pro Kilometer. Insgesamt investiert das kanadische Unternehmen Eavor rund 350 Millionen Euro. „Jeder Bohrtag kostet rund 70.000 Euro“, rechnete Gahr vor.

Im Herbst 2024 soll die erste „Wärmekassette“ gebohrt sein und der erste von insgesamt vier Loops laufen. Der Einladung zur Informationsveranstaltung der Freien Wähler folgten rund 40 Besucher, unter ihnen der Eurasburger Bürgermeister Moritz Sappl sowie Stadt- und Gemeinderäte aus Geretsried, Münsing und Wolfratshausen.