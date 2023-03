Brauchtumsgruppe Gelting präsentiert Theaterstück „Herkules der Musterstier“

Teilen

Ausgiebig auf gefeiert: Rosa (Marlies Kiesel, r.) und Emma (Regina Mayr) machen sich Sorgen um ihre lädierten Ehemänner Sixtus (Konrad Mayr, l.) und Alois (Franz Wirtensohn junior). © Peter Herrmann

Gelting - Vor drei Jahren mussten die Aufführungen von „Herkules der Musterstier“ wegen der Corona-Pandemie abgesetzt werden. Nun gab es ein umjubeltes Comeback.



Der Spielfreude der Laiendarsteller tat die lange Zwangspause keinen Abbruch. Bei der zweiten Premiere strapazierte zunächst das lockere Mundwerk der von Sabine Wirtensohn gespielten Hofmagd Zenzi die Lachmuskeln der Zuschauer. Dass sie den Prachtbullen Herkules nicht an seiner empfindlichsten Stelle im Intimbereich waschen will, stört die Bauern Sixtus (Konrad Mayr) und Alois (Franz Wirtensohn junior) wenig.

Die beiden sind sich sicher, dass der Zuchtstier bei einer Ausstellung in München ausgezeichnet wird – und behalten recht. Den Sieg feiern sie ausgiebig auf dem Oktoberfest und in einem Nachtclub. So kommt es unvermeidlich zum „boarischen Hangover“ mit Kopfverletzungen und einem gebrochenen Arm. Die wahren Hintergründe des Dilemmas wollen die schwer lädierten Ausflügler ihren Frauen Emma (Regina Mayr) und Rosa (Marlies Kiesel) verheimlichen. Dabei sind sie auf die Verschwiegenheit des jungen Liebespaars Susi (Katharina Wenus) und Max Hackl (Sebastian Schrills) angewiesen. Der übereifrige Polizist Schleich (Günter Schrills) und Hobbyfotograf Cornelius (Kurt Becker) komplettieren das Chaos.



Am Ende der dreistündigen Aufführung stießen die Protagonisten mit Schnaps auf das Wohl des vorübergehend abhandengekommenen Stiers an. Nach einer irrwitzigen Diashow, die begleitet vom AC/DC-Hardrock-Klassiker „Highway to hell“ ein Fotoshooting mit einem Zuchtbullen sowie nächtliche Exzesse der Darsteller zeigte, schloss sich der Vorhang. Zum Wohlfühl-Ambiente trugen neben einem roten Teppich vor der Eingangstür auch die in den zwei Pausen spielenden Musiker sowie die Bewirtung bei. Peter Herrmann

Weitere Theateraufführungen

Weitere Aufführungen der Brauchtumsgruppe Gelting finden statt am: Freitag, 10. März; 20 Uhr; Samstag, 11. März, 20 Uhr; Sonntag, 12. März, 18 Uhr; Samstag, 18. März, 20 Uhr; Sonntag, 19. März, 18 Uhr; Freitag, 24. März, 20 Uhr sowie Samstag, 25. März, 20 Uhr. Freie Plätze zeigen die Veranstalter online auf www.brauchtum-gelting.de an. Unter folgender Telefonnummer können Karten täglich zwischen 15 und 19 Uhr bestellt werden: 08171/78632 oder online auf www.muenchenticket.de bestellt werden. Restkarten zum Preis von 14 Euro sind an der Abendkasse erhältlich.