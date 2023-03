BRK Wolfratshausen: Seltier rückt auf Tutsch nach – Rückblick und Ehrung

Von: Peter Herrmann

Letzter Rechenschaftsbericht: Der ehemalige BRK-Bereitschaftsleiter Wolfgang Tutsch (l.) stellte seinen Nachfolger Marc Seltier (r. vorne). © Peter Herrmann

Wolfratshausen - Nach 13-jähriger Amtszeit gab Wolfgang Tutsch die Leitung der Wolfratshauser BRK-Bereitschaft an seinen bisherigen Stellvertreter Marc Seltier ab.

„Damit unsere Arbeit geregelt weitergeht, haben Marc und ich bei unserer Wahl vor zwei Jahren abgesprochen, zur Halbzeit unsere Positionen zu tauschen“, verriet Tutsch am Ende der Jahreshauptversammlung. Als Gründe für seinen Rückzug nannte der 66-Jährige berufliche Belastungen.

Dass die Organisation der umfangreichen Hilfeleistungen immer anspruchsvoller wird, verdeutlichte zuvor der Jahresrückblick des scheidenden Bereitschaftsleiters. So verzeichneten die Helfer im vergangenen Jahr einen Rekordwert von 88 Einsätzen – darunter anspruchsvolle Patientenversorgungen bei Zugunglücksfällen in Ebenhausen und Burgrain bei Garmisch, Großbränden und Verkehrsunfällen. Insgesamt kamen für Ausbildung, Sanitätsdienst, Einsätze und andere Dienstleistungen 5.208 Stunden zusammen. Tutsch bedankte sich bei den benachbarten Bereitschaften, THW, Feuerwehr, DLRG, Polizei sowie Wasser- und Bergwacht für die reibungslose Kooperation.



Erfreulich sei zudem der stetige Zuwachs an BRK-Helfern. Ihre Zahl stieg seit 2011 von 58 auf 103 an. Davon leisten 49 Mitglieder aktiven Einsatz- und Sanitätsdienst. 14 Frauen und Männer sind als Ärzte, Ausbilder oder Leiter der Hundestaffel engagiert. Dank der großzügigen Unterstützung des Fördervereins, der in den vergangenen 21 Jahren mehr als 160.000 Euro zur Verfügung stellte, konnte das notwendige Equipment beschafft werden.



Bürgermeister Klaus Heilinglechner, Kreisbereitschaftsleiter Jörg Kastner und der stellvertretende Leiter des Kreisverbands Martin Uerkwitz zeigten sich beeindruckt vom Arbeitsvolumen der Wolfratshauser BRK-Helfer. „Wer hätte am Anfang des Vorjahres gedacht, dass wir Personal in ein Kriegsgebiet schicken müssen?“, fragte Kastner in die Runde. Iris Huber berichtete später von ihrer viertägigen Zeit als medizinische Reisebegleiterin in einem Zug mit ukrainischen Flüchtlingen. „Ich bin wahnsinnig dankbar für diese Erfahrung und würde es jederzeit wieder machen“, erklärte sie.



Ausbilderin Laura Irmer, Fachbereichsleiter Benno Schreiter und der neue Bereitschaftsleiter Marc Seitier nannten in ihren Kurzvorträgen weitere herausfordernde Aufgabenfelder wie beispielsweise die Durchführung von Evakuierungen bei den Bombenfunden in Geretsried oder Sonderaufgaben in den Corona-Teststationen und Impfzentren. Mit Ehrungen von langjährigen Mitgliedern endete die Jahreshauptversammlung.

Ehrungen

Urkunden erhielten Ilse Klug, Martin Bambynek, Franz Dießl (je 65 Jahre im BRK), Lieselotte Stiegler, Hans Dieter Schilcher (55 Jahre), Anna Stasch (50 Jahre), Peter Bernard, Wolfgang Tutsch (45 Jahre), Sandra Hamberger. Petra Sydow, Wolfgang Souschek (40 Jahre), Anita Stasch. Martina Tutsch, Josef Weber (20 Jahre), Gisela Helene Reimann, Alexander Sterk (15 Jahre), Oliver Büttner, Florian Hauke, Bettina Höpfer, Nadine Kallenowski (10 Jahre), Sylvia Baumgärtel, Erna-Maria-Dießl, Thekla Guter, Paul Hetke, Stephanie Krenn, Jeremy Lindner, Bettina Löffler, Kilian Moldenhauer und Daniel Siegl (5 Jahre).