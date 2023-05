Bürgermeister aus Geretsried und Wolfratshausen radeln für gutes Klima

Von: Peter Herrmann

Führten den Radkorso an: der Geretsrieder Bürgermeister Michael Müller (vorne l.) und sein Wolfratshauser Amtskollege Klaus Heilinglechner (r.). © Peter Herrmann

Geretsried/Wolfratshausen - Voller Tatendrang eröffneten der Wolfratshauser Bürgermeister Klaus Heilinglechner und sein Geretsrieder Amtskollege Michael Müller das dreiwöchige Stadtradeln. Sie traten auch gleich selber in die Pedale.

Bis zum 26. Mai sind alle Bürger des Landkreises aufgerufen, möglichst viele Fahrrad-Kilometer zu absolvieren. „Jeder Kilometer zählt“, rief Müller den rund 40 Radlern zu. Mitglieder des ADFC sowie Stadträte, Verwaltungsmitarbeiter und Radler aus Geretsried und Wolfratshausen versammelten sich am Samstagvormittag vor dem Geretsrieder Rathaus und unternahmen von dort eine rund dreistündige Tour durch die beiden Stadtgebiete. „Es gibt keinen schöneren offiziellen Anlass als das Stadtradeln“, betonte Heilinglechner.

Bei der Auftakttour lag der Fokus auf den Themen Verkehrssicherheit und Radinfrastruktur. „Wir haben in beiden Städten Haltepunkte ausgewählt, bei denen bereits Bestehendes aber auch zu Verbesserndes sichtbar wird“, erklärte Müller. Dazu gehörten beispielsweise die soeben fertiggestellte Querungshilfe über die Staatsstraße 2369 am Breslauer Weg und ein Stopp bei den Hol- und Bringanlagen an der Isardamm-Schule. In Wolfratshausen wurde auf den Schutzstreifen an der Pfaffenrieder und Sauerlacher Straße geradelt sowie die Bike-&-Ride-Anlage am S-Bahnhof besichtigt.

Die etwa 20 Kilometer lange Tour endete an der Fahrradreparaturstation vor dem Museum. Dort stehen die gängigsten Werkzeuge zur kostenlosen Nutzung bereit. Benötigt wurde sie am Auftaktwochenende auch von Günther Eibl nicht. Der Wolfratshauser Vize-Bürgermeister war mit dem 1941 hergestellten Rad seines Großvaters unterwegs. „Das hält länger als die meisten heutigen Modelle“, zeigte sich Eibl begeistert.



Anmeldungen sind online auf www.stadtradeln.de/geretsried und www.stadtradeln.de/wolfratshausen.de möglich.