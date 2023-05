Wiederwahl: Bürgermeister Michael Müller gratuliert Rainer Goldstein

Von: Peter Herrmann

Teilen

Bürgermeister Michael Müller (r.) freute sich über die Wiederwahl von Stadtbaurat Rainer Goldstein. © Peter Herrmann

Geretsried - 2017 wurde er zum ersten berufsmäßigen Stadtbaurat in der Geschichte Geretsrieds gewählt. Nun beschloss der Stadtrat die Verlängerung der Amtszeit von Rainer Goldstein um weitere sechs Jahre.

22 von 25 Stimmen entfielen auf Goldstein, jeweils eine auf Heiko Hawla (Freie Wähler) und Gerhard Meinl (CSU). Ein Wahlzettel war ungültig. Dies bedeutet, dass Rainer Goldstein weiterhin für alle Angelegenheiten in den Bereichen Bauen, Planen und Umwelt zuständig ist.

Der Architekt ist in der Besoldungsgruppe A15 eingestuft und erhält zudem eine Dienstaufwandsentschädigung in Höhe von 400 Euro pro Monat.



Nach einem Architektur-Studium an der Technischen Hochschule in München und zweijähriger Projektleitung im Büro von Vicente Guallart in Barcelona absolvierte Goldstein den Vorbereitungsdienst für den höheren bautechnischen Dienst.

Es folgte eine Anstellung als Referent für Städtebau, Städtebauförderung und Fragen der Bauordnung bei der Regierung von Schwaben. Im Jahr 2012 wurde Goldstein als Referent für Städtebauförderung an das Bayerische Innenministerium berufen, seit 2015 ist er zudem Mitglied des Expertengremiums des Bundes zur Evaluierung von Stadtumbauprogrammen.



Felix Leipold (Freie Wähler) erkundigte sich vor der Wahl, warum die Stelle des Stadtbaurats nicht erneut ausgeschrieben werden musste. Bürgermeister Michael Müller (CSU) verwies darauf, dass es nur vor der ersten Wahl 2017 ein Bewerbungsverfahren gegeben hat und es nun nur noch um die Verlängerung ging. Eine herkömmliche Bauamtsleiterstelle reiche nach Ansicht Müllers nicht aus. „Ein Stadtbaurat hat formal eine stärkere Position und somit mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Dieses Modell hat sich als perfekt erwiesen“, erklärte der Rathauschef.