X-Busse sollen besser angenommen werden – Geretsrieder Stadtrat überlegt Vorgehen

Von: Viktoria Gray

Teilen

Die X-Bus-Linie nahm im Dezember vergangenen Jahres den Betrieb auf. Der Stadtrat diskutierte jüngst darüber, wie man sie für Bürger noch attraktiver machen könnte. © Peter Herrmann

Geretsried – Wie lässt sich die X-Bus-Linie für Geretsrieder attraktiver machen und inwieweit lässt sich der Takt des Stadtbusses an diese Linie anpassen? Darüber diskutierte jüngst der Geretsrieder Stadtrat.



Alle 20 Minuten fährt der X-Bus, der im Dezember in Betrieb gegangen ist, Geretsried an. Dort hält er Am Stern und an der B11 nahe des Rathauses. Das sind laut Detlev Ringer (Grüne) die falschen „Knoten“. Denn der Stadtbus fährt nicht über den Stern, sondern über das Schulzentrum. Ringer findet deshalb, dass das Schulzentrum eine gute Haltestelle für den X-Bus wäre. Auch Hans Hopfner (SPD) verstand nicht, warum der Stadtbus den Stern gar nicht anfährt.

Auch sonst wurde das Verkehrs-Thema, dass Peter Curtius (Grüne) durch seinen Antrag angeschoben hatte, konstruktiv diskutiert. Aus den Reihen der CSU kam etwa die Anregung, die Ticketpreise besser zu kommunizieren. „Man erreicht die Leute über den Geldbeutel“, sagte CSU-Stadtrat Andreas Rottmüller.

Elmar Immertreu (Geretsrieder Liste) schlug vor, den X-Bus mehr zu einer Marke zu machen, wie es zum Beispiel die Schweiz mit hübschen Bushäuschen und die USA mit ihren Greyhound Lines machen würden. Mehr Geduld müsse man laut Heiko Hawla (Freie Wähler) mitbringen.

Mit alternativen Verkehrsmitteln erschließen

An die neue Errungenschaft müsse man sich erst gewöhnen. „Das Angebot regelt die Nachfrage“, sagte er. Auch Sabine Lorenz (CSU) denkt, dass sich alles erst noch einspielen müsse. Nachhelfen müsse man aber trotzdem.

In seinem Antrag regte Curtius an, dass man die Haltestellen mit alternativen Verkehrsmitteln erschließen sollte. Etwa solle man diese mit Fahrradständern ausstatten. Auch Patrick Kohlert (Geretsrieder Liste) ist der Meinung, dass alle Haltepunkte nach Kategorien einheitlich ausgestattet werden sollten.



SPD-Stadtrat Hans Hopfner monierte zudem, dass vonseiten des Landkreises, der für die Linienführung und die Kosten des X-Busses zuständig sei, zu wenig Werbung gemacht werde. Immerhin kostet der X-Bus 2,2 Millionen Euro im Jahr, davon zahle die Hälfte der Landkreis, die andere der Freistaat.

Genau genommen sei der X-Bus daher nicht Sache der Stadt, wie Bürgermeister Michael Müller anmerkte. Er begrüßte aber den Ansatz, den Stadtbus besser an die X-Linie anzupassen. Man müsse mit dem MVV, Betreiber des Stadtbusses, verhandeln. Bis Ende 2026 würden die Verträge noch laufen.