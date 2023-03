CSU-Ortsverband Geretsried wählt Vorsitzenden Huber wieder

Von: Peter Herrmann

Geretsried - Vor zwei Jahren übernahm Martin Huber die Nachfolge des langjährigen CSU-Ortsvorsitzenden Ewald Kailberth. Nun wurde er wiedergewählt.

Vor den Wahlen im kleinen Ratsstubensaal forderte Martin Huber eine Verjüngung im Ortsverband. „Wir brauchen junge Leute, die sich vor Ort und nicht nur in den sozialen Medien engagieren“, wünscht sich der 39-Jährige. 122 Mitglieder zählt der CSU-Ortsverband derzeit. Das Durchschnittsalter liegt bei rund 60 Jahren. „Zu hoch“, meint Huber.

Gelegenheit zum Gedankenaustausch bieten vor allem die monatlichen Sonntagsstammtische des Ortsverbands, die meist im Gasthof Geiger stattfinden. Huber verwies auf gut besuchte Diskussionsrunden zu aktuellen Themen wie etwa zum geplanten Aufbau eines Geothermie-Fernwärmenetzes.



Vor den Neuwahlen berichtete Bürgermeister Michael Müller über aktuelle Infrastrukturprojekte. „Man kann jetzt schon erkennen, wie gut die T-Zone im Stadtzentrum funktioniert“, erklärte der Ratshauschef. So rechtfertigte er die Eröffnung des Aldi-Marktes im neuen BGZ2. Dass Lebensmittelgeschäfte in die Zentren drängen, während sich Textil- oder Schuhgeschäfte mittlerweile am Stadtrand ansiedeln, sei ein bundesweiter Trend. Nachdem die „Hardware“ nun vorhanden sei, komme es darauf an, „die Neue Mitte weiter zu bespielen“. Zudem wünscht sich Müller eine Belebung der Geschäfte rund um die Sudetenstraße. Anhand einer Bedarfsanalyse ermittelt die Stadtverwaltung derzeit gerade, welche Maßnahmen einzuleiten sind.



Als „ernste Herausforderung“ bezeichnete der Bürgermeister dagegen die Entwicklung in Stein. Wie berichtet musste der Dorfladen als einziger Nahversorger im südlichsten Geretsrieder Stadtteil wegen zu geringer Nachfrage nach wenigen Monaten schließen. Nach Müllers Rede warben der Kochler Landtagsdirektkandidat Thomas Holz sowie der Krüner Bürgermeister und Bezirksrat Thomas Schwarzenberger für ihre Ziele. Holz übte erneut scharfe Kritik an der Politik der Ampel-Koalition, die die Bürger nachhaltig verunsichere. Die angestrebte Wahlrechtsreform ziele darauf ab, die CSU aus dem Bundestag und sei eine „Sauerei sondergleichen“.



Auf kommunaler Ebene will sich der CSU-Kreisvorsitzende und Zweite Landrat für die Stärkung des ländlichen Raums und die Sicherung des Standorts der Kreisklinik Wolfratshausen einsetzen.



Thomas Schwarzenberger betonte abschließend die oft unterschätzte Bedeutung des oberbayerischen Bezirkstags, der vor allem die berufliche Ausbildung von behinderten Menschen und die wohnortnahe Betreuung von psychisch Kranken fördert.



Keine Überraschung gab es bei den vom Wahlleiter Thomas Holz durchgeführten Abstimmungen. 27 von 30 anwesenden Mitglieder gaben dem CSU-Ortsverbandsvorsitzenden Martin Huber ihre Stimme.



Unterstützung erhält er von seinen drei Stellvertretern Sabine Gus-Mayer, Andreas Rottmüller und Marion Wedershoven. Digitalbeauftragter bleibt Sascha Ernstberger. Die Kasse prüfen weiterhin Reinhold Mayer und Franz Wirtensohn. Neu im Amt sind Schatzmeister Thomas Schmid und Schriftführerin Gabrijela Huber.

Bezirksrat Thomas Schwarzenberger und CSU-Kreisvorsitzender Thomas Holz gratulierten dem neugewählten Vorstand: Schatzmeister Thomas Schmid, Digitalbeauftragter Sascha Ernstberger, Stellvertretender Ortsvorsitzender Andreas Rottmüller, die beiden Stellvertretenden Ortsvorsitzenden Sabine Gus-Mayer und Marion Wedershoven, Ortsvorsitzender Martin Huber sowie Schriftführerin Gabrijela Huber.