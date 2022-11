CSU-Ortsverband Geretsried setzt auf umfassendes Verkehrskonzept

Wünschen sich eine Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur zwischen Geretsried und Wolfratshausen: CSU-Ortsverbandvorsitzender Martin Huber (l.) und der Geltinger Stadtrat Franz Wirtensohn. © Peter Herrmann

Geretsried – Der Verkehr auf dem B11-Abschnitt im Geretsrieder und Wolfratshauser Stadtgebiet wird bis 2035 erheblich zunehmen. CSU-Ortsvorsitzender Martin Huber fordert daher einen zügigen Straßenausbau.

Huber berichtete beim jüngsten Stammtisch des CSU-Ortsverbandes Geretsried im Gasthof Geiger zunächst vom CSU-Parteitag in Augsburg und solidarisierte sich mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Der von ihm geforderte Ausbau der ärztlichen Versorgung auf dem Land, die Erhöhung der Entfernungspauschale für Pendler, die Förderung der Digitalisierung in Seniorenheimen sowie die Verdopplung des Anteils an erneuerbaren Energien betreffen zweifellos auch Geretsried.

Konkreter wurde der Geltinger Stadtrat Franz Wirtensohn, der sich zwar für eine Nutzung einer Photovoltaikanlage auf dem voraussichtlich zehn Millionen Euro teuren Kindergarten an der Johann-Sebastian-Bach-Straße aussprach. „Es sollte jedoch nicht mehr Strom produziert werden als wirklich zum Eigenbedarf benötigt wird“, gab er zu bedenken.

In puncto Geretsrieder und Wolfratshauser Verkehrskonzept zeigte sich der Wolfratshauser Stammtischgast Heinz Wensauer enttäuscht, dass nur 15 von 25 Wolfratshauser Stadträten an der gemeinsamen Sitzung teilgenommen hatten. „Das ist ein beschämendes Ergebnis“, meinte der 80-Jährige.

Stammtischgast Heinz Wensauer warnt vor Verkehrsinfarkt auf der B 11

Der Rentner warnte vor einem drohenden Verkehrsinfarkt auf der B11, wenn das geplante Großwohnprojekt „Opus.G“ an der Banater Straße fertiggestellt ist. Dort entstehen derzeit auf 4,7 Hektar 770 Wohnungen.

Ein mehrspuriger Ausbau der Straßen kommt für Wensauer aber ebenso wenig infrage wie die Verlängerung der S-Bahn nach Geretsried. Wensauer störte sich vor allem daran, dass das Verkehrsgutachten zur B11 vom Staatlichen Bauamt Weilheim und der Stadt Geretsried zu lange zurückgehalten wurde. Als bei der gemeinsamen Stadtratssitzung verlesen wurde, dass 2035 trotz einer S-Bahn-Verlängerung voraussichtlich 50.000 Fahrzeuge pro Tag den B11-Abschnitt zwischen den beiden Städten nutzen werden, war die Verwunderung bei einigen Stadträten groß.



Huber konnte Wensauers Vorwürfe nicht nachvollziehen: „Wir müssen die Voraussetzungen schaffen, dass sich mitarbeiterstarke Betriebe in Geretsried ansiedeln.“ Er betonte: „Eine S-Bahn oder ein Car-Sharing-Konzept allein reicht nicht: Es muss alles ineinandergreifen“ Peter Herrmann