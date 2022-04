Daniel Schiffers leitet FDP Wolfratshausen/Geretsried

Teilen

Der ehemalige FDP-Ortsverbandsvorsitzende Günther Fuhrmann (r.) wünschte seinem Nachfolger Daniel Schiffers viel Glück. © Peter Herrmann

Wolfratshausen/Geretsried – Vor drei Jahren gründete sich der gemeinsame FDP-Ortsverband der Nachbarstädte Geretsried und Wolfratshausen. Den Vorsitz übernimmt nun Daniel Schiffers.

Elf stimmberechtigte Mitglieder wählten den neuen Vorstand im Wolfratshauser Wirtshaus Flößerei. Daniel Schiffers wird unterstützt von der zweiten Vorsitzenden Dagmar Reuter, Schriftführer Torsten Mohr sowie den drei Beisitzern Susann Naumann, Patrick Lechner und Edmund Häner.

„Ich bin mir bewusst, dass ich in große Fußstapfen trete“, erklärte der neue FDP-Chef. Dem in kommunalen Gremien bisher noch nicht in Erscheinung getretenen Wolfratshauser liegt vor allem die bürgerliche Mitbestimmung am Herzen. „Das ist mir ein großes Anliegen“, betonte Schiffers. Als Finanzvorstand in einem mittelständischen Unternehmen wisse er zudem mit Zahlen umzugehen. Nun sei es an der Zeit, auch in der Partei Verantwortung zu übernehmen. „In den letzten zwei Jahren sind viele liberale Grundwerte leider infrage gestellt worden“, bedauerte der Hobby-Angler.



Ehemaliger Vorstand Fuhrmann kritisiert Stadt scharf

Sein Vorgänger Günther Fuhrmann sieht das genauso. In seinem abschließenden Rechenschaftsbericht holte der 77-Jährige wie schon vor einem Monat an selber Stelle zum kommunalpolitischen Rundumschlag aus und kritisierte die noch laufende Umgestaltung des Geretsrieder Zentrums scharf. Den geplanten Kreisverkehr an der Einmündung des Fasanenwegs in die Egerlandstraße bezeichnete Fuhrmann als „Verkehrsübungsplatz“, der die Bewegungsfreiheit von Fußgängern und Radfahrern stark beeinträchtigen werde. Bürgermeister Michael Müller (CSU) warf er einen autoritären Führungsstil vor. Im Geretsrieder Stadtrat würden seiner Ansicht nach etwa zwei Drittel der Mandatsträger nichts tun und alle Entscheidungen kommentarlos durchwinken. Zudem brach Fuhrmann eine Lanze für den einzigen Geretsrieder FDP-Stadtrat Edmund Häner, der Anfang des Jahres aus der Fraktionsgemeinschaft mit den Freien Wählern ausgeschlossen wurde. „Das geschah nicht im gegenseitigen Einvernehmen: Das war reines Mobbing“, ärgerte sich Fuhrmann.



Edmund Häner bedankte sich für die Rückendeckung und bestätigte die Vorwürfe. „Ich habe extremen Gegenwind von den Freien Wählern erlebt“, berichtete er. Danach proklamierte Fuhrmann ehrgeizige Ziele. „Wir müssen in jedem Stadtrat mit drei Räten vertreten sein, dann passiert uns das nicht mehr“, forderte er. Seinem Nachfolger überreichte er ein Bild des ehemaligen FDP-Bundespräsidenten Theodor Heuss und den Auftrag, die Mitgliederzahl des vor drei Jahren gegründeten Geretsrieder-Wolfratshauser Ortsverbands zu erhöhen. „26 sind noch nicht genug“, befand Fuhrmann. Peter Herrmann