Das kommende Geretsrieder Kulturprogramm im Überblick

Der Waldsommer auf dem Festplatz an der Jahnstraße wird heuer am 27. Juli beginnen. © Peter Herrmann

Geretsried – Zahlreiche Veranstaltungen kündigte Anita Zwicknagl vom Kulturamt im Ausschuss für Jugend, Senioren, Soziales, Kultur und Sport an.



So ist noch bis Ende Mai die Ausstellung „Egerländer Trachten“ im Museum an der Graslitzer Straße zu sehen. Kurz darauf soll am 12. Juni auf dem Karl-Lederer-Platz der erste Markt des Jahres stattfinden. Beim „Junimarkt“ werden ein facettenreiches Warensortiment, kulinarische Leckerbissen und Kinderaktionen geboten.

Vom 27. Juli bis 7. August hofft dann die Rosenheimer Festwirtfamilie Fahrenschon für den Waldsommer auf sonniges Wetter und viele Besucher. Zuvor besucht vom 20. bis 24. Juli eine Delegation aus der französischen Partnerstadt Chamalières Geretsried. „Da wollen wir auch Künstler mit einbinden“, erklärte Zwicknagl.

Im Herbst kommt es zur Neuauflage der Reihe „Jazz dahoam“, bei der im vergangenen Jahr unter anderem Stephanie Lottermoser zu überzeugen wusste. Auch Open-Air-Konzerte auf dem Karl-Lederer-Platz sind geplant.

Musikalischen Genuss für zu Hause verspricht eine Doppel-CD auf der ausschließlich Geretsrieder Künstler vertreten sind. Der Tonträger soll noch in diesem Jahr erscheinen. „Die CD wird das breite musikalische Repertoire in der Stadt präsentieren und eignet sich auch als Geschenk“, versprach Hans Ketelhut (CSU).

Der Kulturreferent betreut das Projekt und wird in seiner Rolle als Bayern-Hans auch zu hören sein. Ab Freitag, 29. April, bis Sonntag, 15. Mai, zeigt der Maler und Geretsrieder Stadtrat Volker Witte unter dem Motto „Ein Flug durch Träume“ in der Galerie an der Elbestraße seine Expressionen. Peter Herrmann