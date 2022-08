Verein Surfing Wolfratshausen verabschiedet sich aus dem aktiven Stadtleben

Surfwelle in Wolfratshausen ist gestorben – Spenden gehen nun zurück

Von: Franca Winkler

Letztlich scheiterte das Projekt der Surfwelle an der aktuellen wirtschaftlichen und finanziellen Lage. © Dieter Deventer

Wolfratshausen – Die Surfwelle in Wolfratshausen wird definitiv nicht gebaut. Nun gibt der Verein bekannt, wie es mit der Spenden-Rückabwicklung weitergeht.

Das Projekt wurde seit über neun Jahren vom Verein Surfing Wolfratshausen initiiert und vorangetrieben. Wie berichtet, wurde in der Stadtratssitzung vom 28. Juni das Vorhaben einstimmig beendet. Eine Fortsetzung berge ein zu hohes Risiko für die Stadt, da der finanzielle Spielraum gesunken sei, teilt die Verwaltung mit.

Surfing Wolfratshausen bedauert endgültiges Aus der Welle in Weidach

Der Vorstand des Vereins Surfing Wolfratshausen bedauert es sehr, dass die bisher erreichten Erfolge - zum Beispiel die Baugenehmigung, Betreibervertrag mit dem Verein, Einigung und Kompromiss mit Fischereiverein sowie das ehrenamtliche Engagement des Vereins und vieler Unternehmer und Bürger nicht durch den Bau der künstlichen Wasserwelle belohnt werden.

In den vergangenen neun Jahren war es immer wieder zu Verzögerungen, Kostensteigerungen und Finanzierungslücken gekommen

„Immer wieder war es in den vergangenen neun Jahren zu Verzögerungen, unerwarteten Kostensteigerungen und Finanzierungslücken gekommen, die das Projekt des Öfteren vors Aus stellten“, teilt Vereinsvorsitzende Stefanie Kastner mit. Jedes Mal habe man durch die zahlreichen Unterstützer mit kreativen Ideen der Stakeholder viele kritischen Phasen überwinden können.

Spendenaktion von Surfing Wolfratshausen ein Erfolg gewesen

So wurde etwa im Dezember 2019 durch eine ins Leben gerufene Spendenaktion innerhalb von nur zehn Tagen eine Summe von über 63.000 Euro erzielt und damit die erste maßgebliche Euro-Lücke überwunden.

Im Laufe der Jahre hatten die Initiatoren insgesamt ein Spendenvolumen von über 135.000 Euro eingesammelt. Zusätzlich hatte der Verein gegenüber der Stadt eine Refinanzierung der Kosten für die Wellenkonstruktion und der Baukosten in Höhe von über 350.000 Euro zugesagt.

„Diese Summe hätte der Verein durch sein ausgeklügeltes Betreiberkonzept und den daraus erzielten Überschüssen innerhalb von fünfzehn Jahren zurückzahlen können“, erläutert Kastner. Auf Basis dieser Einigung und des zugrundeliegenden Business Modells wurde die Kostendeckelung seitens der Stadt im Dezember 2021 aufgehoben.

Projekt Surfwelle scheitert an erneuter Kostenexplosion

Als im Februar 2022 die Kosten für die Wellenkonstruktion um über 142.000 Euro höher kalkuliert werden mussten, sah der Vorstand keine Möglichkeiten mehr, weitere Zahlungsverpflichtungen zu übernehmen oder anderweitig Gelder aufzutreiben. Andere Förderoptionen seien laut Kastner weitestgehend ausgeschlossen.

Entscheidung des Stadtrats fällt schwer, ist aber für Surfing Wolfratshausen nachvollziehbar

Dass der Stadtrat am 28. Juni eine Weiterführung des Projekts einstimmig abgelehnt hat, ist für Kastner nachvollziehbar. „So bitter es ist, hätte man bei Weiterverfolgung des Projekts aufgrund der aktuellen Wirtschaftskrise weitere erhebliche finanzielle Mittel bereitstellen müssen“, sagt Kastner. Dass der Stadtrat diesen Schritt nicht gehen wollte, müsse man jetzt akzeptieren.

„Ich habe mich lange verwehrt, den ‚das-wird-doch-eh-nix-in-Wolfratshausen‘ Unkenrufen zu lauschen, die einem so manches Mal ins Ohr geflüstert wurden. Denn die Welle hätte aus meiner Sicht ein positives Signal gesetzt und in vielen Aspekten etwas für die Weiterentwicklung von Wolfratshausen gebracht.

„Jetzt stehen wir mitsamt einer riesigen Support-Community mit leeren Händen da – und Wolfratshausen hat eine Chance verpasst“, resümiert Jan Görner, Vorstandsmitglied des Vereins.

Spenden für Projekt Surfwelle Wolfratshausen werden zurücküberwiesen

Die Rückabwicklung der bereits gezahlten Spenden laufe demnächst an. Die Stadt Wolfratshausen teilte mit, dass mittlerweile auch die Fördermittel aus dem EU Programm Leader zurückgegeben wurde. Das Programm unterstützt regionale Entwicklungskonzepte. Die Idee der Loisach-Welle wurde mit einer sehr hohen Punktzahl bewertet.

Alle Unterstützer, die über das Crowdfunding der RiLEG (Raiffeisenbank Isar-Loisachtal, „Viele schaffen mehr“) oder über die Spendenplattform „betterplace“ gespendet haben, werden demnächst von der Stadt oder „betterplace“ kontaktiert und über den Rückzahlungsprozess informiert.

Wellenförderer können entscheiden: Geld zurück oder für Jugendinitiative

Jeder Spender kann entscheiden, ob er seine Zahlung zurückbekommen möchte oder, ob diese an die „Stiftung für Kinder und Jugendliche in Geretsried/Wolfratshausen“ weitergereicht werden darf. Die nicht zurückgeforderten Spenden werden von der genannten Stiftung insbesondere für Projekte der RAI (kurz für Roll Active Initiative) eingesetzt werden.

Die RAI ist eine Jugendinitiative unter dem Dachverband des Kinder- und Jugendfördervereins und kümmert sich unter anderem um die Instandhaltung des Skateparks in Waldram.

Spenden werden ab Ende August automatisch rückabgewickelt

Wer seine Spende direkt an den Verein überwiesen hat und auf die Rückzahlung zugunsten der Stiftung verzichten möchte, soll sich bis spätestens Ende August bei dem Verein per E-Mail an info@surfing-wolfratshausen.de melden. Andernfalls werden alle Spenden vom Verein automatisch zurückerstattet.



„Wir würden uns sehr freuen, wenn viele Spender auf die Rückzahlung ihrer Spenden verzichten und so ein Teil der von uns gesammelten Spenden auf diese Weise für ein sportliches Angebot für Kinder und Jugendliche in Wolfratshausen eingesetzt werden können“, sagt Vorstandsmitglied Marcus Kastner.

Verein Surfing Wolfratshausen verabschiedet sich aus dem aktiven Stadtleben

Kämpften für den Bau der Surfwelle: Stefanie und Marcus Kastner vom Verein Surfing Wolfratshausen. © Peter Herrmann

„Der Verein verabschiedet sich damit aus dem aktiven Stadtleben mit einem großen Dankeschön an alle Unterstützer der Surfwelle . Es war eine tolle und beeindruckende Menschen ehrenamtlich unterstützt wurde. Mehr konnten wir beim besten Willen nicht geben“, zieht Kastner das offizielle Fazit seitens des Vereins. Es sei eine Erfahrung für alle gewesen, mit wie viel Freude und Motivation die Vereinsarbeit von so vielen Menschen ehrenamtlich unterstützt wurde.

„Viel wurde gemeinsam erreicht, Hindernisse überwunden und Brücken geschlagen. Es wurde viel kommuniziert, auch gelacht und gefeiert. Ein toller Spirit kam in die Stadt. Hoffentlich können wir uns etwas davon bewahren“, sagt Bürgermeister Heilinglechner.