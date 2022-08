100 Jahre Dürnstoana

Deining/Egling – Es war ein schönes gemütliches, fast schon familiäres Fest, als der Trachtenverein Dürnstoana Deining sein 100-jähriges Gründungsjubiläum feierte.

Erst im November vergangen Jahres war wegen Corona relativ kurzfristig die Entscheidung gefallen, ein Fest zum Jubiläum auszurichten. „Wegen der relativ kurzen Planungszeit ist das Fest heuer auch etwas kleiner ausgefallen“, erklärte der Erste Vorstand Hans Rieger: „Da konnten wir auch nur so viele Leute einladen, wie im Vereinsstadel am Fußballplatz Platz finden.“ So war neben den Deininger Dorfvereinen lediglich der Patenverein der Dürnstoana, die Wendelstoana aus Thanning eingeladen.

Bestärkt worden in ihrem Entschluss, zum Feiern – 100 Jahre alt wird man nur einmal - waren die Trachtler durch Sepp Ponholzer, den Ersten Vorstand des Trachtengaus Loisachtal: „Wenn’s irgend geht, dann richt‘s was aus. Auch im kleinen Rahmen ist es schön, wenn wir nach der erzwungenen Corona-Pause wieder einmal zusammenkommen können.“

Trachtenverein aus Deining bei Egling feiert 100-jähriges Bestehen

+ Auch die Kleinsten liefen beim Trachtler-Umzug mit. © Ewald J.Scheitterer

Nach dem Senioren-Nachmittag und dem Festabend am Samstag ging’s dann am frühen Sonntagmorgen mit dem Empfang der Vereine los. Im Kirchenzug wurde dann gemeinsam zum Hofberger Garten marschiert, wo bereits der Altar für die Feldmesse aufgebaut worden war. Dabei wurde der Schatten der Bäume in dem Garten von den Gläubigen gerne angenommen.

Den wenig förmlichen Charakter unterstrich dann der Trachtler-Vorstand, als er ankündigte, man habe kurzfristig beschlossen, um das Ganze wegen der Hitze weitestgehend abzukürzen, dass von den Liedern jeweils nur eine Strophe gesungen wird. Und Pfarrer Manfred Wurzer fügte an: „Ihr dürft heute eure Hüte ruhig auf lassen, denn der Herrgott hat auch nichts davon, wenn einer umfällt.“



Trachtenverein Dürnstoana Deining feiert Jubiläum mit dem ganzen Dorf

In seiner Predigt ging der Geistliche auf die Frage ein: Braucht’s so etwas wie die Trachtler in der heutigen Zeit noch? Er kritisierte, dass es in der modernen globalisierten und digitalisierten Welt zwischen Berlin und Dschibuti alles gleichgeschaltet werde, „so wie es uns die Influencer vormachen.“ Man müsse nicht alles nachahmen, wie es uns auf www.internationaler Voll-Depp vorgemacht werde.



So würden sich die Trachtler den Luxus leisten wollen, selbst zu denken. Dabei könne man auch durchaus entsprechendes Selbstbewusstsein zeigen, „ohne sich gleich in die rechte Ecke drängen zu lassen. Mia san mia heißt dennoch nicht, dass die anderen nichts san.“ Wenn also einer leben will, in Sachen Denkweise und Bekleidung „wie es uns unsere Vorfahren vorgemacht haben, dann bedeutet dies dass wir die Trachtler auch heute noch brauchen.“



Als dann nach dem Festzug durchs ganze Dorf alle Feiernden im Vereinsstadel eingezogen waren, strahlte auch der Deininger Trachtlervorstand: „Ich bin mit dem Verlauf heute sehr zufrieden. Das Wetter ist gut und ich sehe ringsherum nur strahlende Gesichter.“



Trachtenverein vor 100 Jahren gegründet - Bürgermeister Oberhauser gratuliert

Bürgermeister Hubert Oberhauser erinnerte dann in seinem Grußwort, dass die Menschen vor 100 Jahren der heutigen Zeit einen großen Gefallen getan hätten: „Dabei hätten sie so kurz nach dem Ersten Weltkrieg und der Welt-WirtschaftsKrise bestimmt auch andere Sorgen gehabt, als sich um die Gründung eines Trachtenvereins zu bemühen.“

Der Rathauschef betonte: „Ohne die damaligen Gründerväter und ohne die Vereine wären die heutigen Dorfgemeinschaften nicht das, was sie heute sind.“ Als Anerkennung seitens der Kommune und kleine finanzielle Unterstützung überreichte Oberhauser dann noch einen Scheck über 500 Euro an den Dürnstoana-Vorstand Hans Rieger. Letzterer bedankte sich bei allen, die mitgeholfen hatten, die 100 Jahr-Feier auf die Beine zu stellen.

Er freute sich auf die Vorführungen der Trachtenjugend und die Ehrtänze uns sagte: „Ich wünsche allen noch einen gemütlichen Festausklang mit der Deininger Blaskapelle so lange es uns gfreit.“

