Wegen Sanierungsarbeiten wurde der Loisach-Isar-Kanal abgestellt

Von: Franca Winkler

Kürzlich führte der Loisach-Isar-Kanal (hier zwischen Schäftlarn und Mühltal) noch Wasser. Nun wurde er für die Sanierung entleert. © Franca Winkler

Beuerberg – Der Loisach-Isar-Kanal wird nach fast 100 Jahren zur Abdichtung saniert. Außerdem werden die Dämme verstärkt und erhöht. Die Arbeiten sollen Sommer 2023 abgeschlossen sein.

Seinen Betrieb nahm der Loisach-Isar-Kanal 1924 auf. Innerhalb von vier Jahren wurde er errichtet, mit dem Ziel, die Loisach ab Beuerberg zu entlasten, da durch das Walchenseekraftwerk zusätzliches Wasser aus der Isar in den Kochelsee und damit in die Loisach gelangt. Nach fast hundert Jahren wird der sprichwörtlich in die Jahre gekommene Kanal nun saniert.

Wie berichtet, laufen seit September die Arbeiten zur Sanierung des Loisach-Isar-Kanals. Es ist vorgesehen, die Abdichtung des Kanals zu verbessern, Dämme abschnittsweise zu verstärken und zu erhöhen, Unterhaltswege zu schaffen und Durchlassbauwerke zu sanieren. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Sommer 2023 andauern.



Um die beschriebenen Arbeiten zur Sanierung des Loisach-Isar-Kanals vorzubereiten, wurden zunächst Mäharbeiten im Kanal durchgeführt und anschließend abgefischt. Dazu wurde die Wasserführung im Loisach-Isar-Kanal schrittweise auf ein niedrigeres Niveau absenkt. Die Mäharbeiten fanden vom Kanaleinlauf Beuerberg bis unterhalb der Geltinger Brücke statt und waren notwendig, damit das Abfischen des Kanals leichter ausgeführt werden konnte und weniger organisches Material während der Kanalabstellung im Kanal verbleibt.

Das Mähgut wurde abtransportiert und fachgerecht entsorgt. Der abgefischte Fischbesatz fand in benachbarten Flussstrecken ein neues Zuhause. Örtliche Fischereivereine führten die Abfischung durch. Uniper-Projektleiterin Uta Mentz sagte dazu: „Wir bedanken uns bei den beteiligten Behörden für die pragmatische Zusammenarbeit bei der Vorbereitung der Generalsanierung und schon jetzt bei den beteiligten Fischereivereinen für ihren Einsatz.“



Vor Kurzem wurde der Kanal nun komplett abgestellt und soll das voraussichtlich bis Sommer 2023 auch bleiben. Dies sei eine notwendige Voraussetzung für die sichere und nachhaltige Durchführung der Arbeiten am Kanal und dessen Dämmen und Bauwerken.



Während der Entleerung des Loisach-Isar-Kanals kam es in der Loisach zu einem leicht erhöhten Abfluss. Gleichzeitig wurde die Mindestwassermenge der Isar angehoben, um auch dort die für Ökologie und andere Belange wie die Flößerei ausreichenden Abflüsse sicherzustellen. Alle Anpassungen in der Wasserführung des Loisach-Isar-Kanals und der Isar sind mit den zuständigen Behörden abgestimmt.