Details zum neuen Wohnquartier in Geretsried veröffentlicht

Von: Viktoria Gray

Blick in eine grüne Zukunft: So könnten die Gebäude im Wohnquartier irgendwann von Bäumen und kleinen Grünflächen umgeben sein. © Krämmel Unternehmensgruppe by Beyonity

Geretsried/Wolfratshausen – Bei einer größeren Pressekonferenz stellte das in Wolfratshausen ansässige Bauunternehmen Krämmel den neuesten Stand des Bauprojekts an der Banater Straße in Geretsried vor.

Neben Geretsrieds Bürgermeister Michael Müller war auch Architekt Klaus Kehrbaum da. Endlich wurde das Geheimnis um den neuen Namen des Wohnquartiers gelüftet: Es heißt „Opus.G“ . Zudem wurden Einzelheiten und Details präsentiert.

Wie berichtet, baut Krämmel ein Wohnquartier auf dem ehemaligen Lorenzareal zwischen Banater Straße und Elbestraße in Geretsried. Ende 2026 soll es fertig sein und für bis zu 2.000 Menschen eine neue Heimat bieten. 25 Gebäude, die vier- bis zu achtgeschossig sein sollen, werden auf der 4,7 Hektar großen Fläche angesiedelt, die sich zur neuen Mitte hin öffnet.

Unternehmer Korbinian Krämmel stand für Fragen zur Verfügung. © Gray

„Opus.G ist mehr als ein Stadtquartier. Es ist ein Lebenswerk in Verbundenheit und Verantwortung für die Menschen hier“, so das Zitat, das hinter Korbinian Krämmel, Geschäftsführer der Krämmel Unternehmensgruppe, in Großbuchstaben auf der Präsentation erschien. „Wir haben nach einem Namen gesucht, der die Vielschichtigkeit widerspiegelt“, betonte er.



Preis für die Wohnungen noch unklar

Ausgangspunkt und Anspruch des Projekts, bei dem Krämmel mit mehr als 200 Millionen Euro Investitionskosten rechnet, war immer „für eine breite Schicht an Menschen, einen attraktiven Lebensraum zu schaffen“. Dabei konnte Krämmel noch keine Angaben dazu machen, wie viel die 770 Eigentums- und Mietwohnungen später einmal kosten werden. Sicher ist, dass es circa 30 Prozent EOF-Mietwohnungen, also einkommensorientierte, etwa 30 Prozent frei finanzierte Mietwohnungen und rund 40 Prozent Eigentumswohnungen werden sollen. Und die Nachfrage nach den Domizilen ist laut Krämmel hoch. 1.000 Anfragen seien bereits eingegangen, erklärte der Geschäftsführer.



Sicher ist auch, dass es eine Inklusionswohngemeinschaft geben wird, eingerichtet von der Diakonie Oberland. Außerdem werden sich die Stadtwerke München um die E-Mobilität kümmern, die im Quartier möglich sein soll. Potenzielle Träger für das Haus der Kinder gibt es bereits. Auf eigene Kosten will der Investor auch ein Quartiersmanagement im „Opus.G“ einrichten. „Damit eine Gemeinschaft entstehen kann.“ Fix sei auch die Einrichtung eines Boardinghauses sowie Co-Working-Bereiche.



Materialbeschaffung könnte Sorgen bereiten

Welche Dienstleistungen es in dem neuen Viertel sonst noch geben soll, ist nach Angaben von Krämmel offen. Von Arzt bis Gastronomie über Friseur sei alles gewünscht oder möglich. Ebenso ist nicht sicher, ob der Termin Ende 2026 tatsächlich eingehalten werden kann. Nicht zuletzt aufgrund von den derzeit herrschenden Lieferengpässen. Die Materialbeschaffung bereitet dem Unternehmer Sorgen. Der Grundbaustoff sei Stahlbeton. „Wir bekommen kaum noch Lieferzusagen.“



Die Historie des Lorenz-Geländes geht weit zurück und es gab schon einige Pläne für das Areal. Krämmel erinnerte sich bis in die 1950er-Jahre zurück. Damals stellte die Firma Lorenz dort hochwertige Holzspielwaren her. „Heute spielen meine Kinder noch mit diesen Bauklötzen“, sagte der Geschäftsführer. Viele Entwicklungsideen seien für das Areal zuvor umgesetzt worden. Zuletzt ein Fachmarktzentrum mit einem großen Baumarkt und weiteren Einzelhandelsnutzungen. „Man hat dann aber gemerkt, dass man damit nicht mehr die städtebauliche Zielstellung verfolgt“, erklärte Krämmel.



Auch Architekt Klaus Kehrbaum freut sich auf die Umsetzung von „Opus.G“ © Gray

Das Modell sei federführend

Heute, so äußerte sich Klaus Kehrbaum zum architektonischen Konzept, habe man sich dazu entschieden, dem Grundwasser zuliebe, dass gesamte Quartier aus dem Boden herauszuheben. „Damit wird der Grundwasserstrom nicht angekratzt und der gesamte obere Bereich bleibt autofrei“, erklärte der Architekt. Nach dem gleichen System wie im Zentrum, sollen die Autos unter der Erde bleiben. „Im Quartier gibt es dichte Bäume, Bepflanzungen und Freiräume mit Kinderspielplätzen“, erklärte Kehrbaum weiter. Er verspricht auch viel Fassadengrün. Man würde hier federführend ein Projekt entwickeln, dass es „in Bayern noch nie gab“. „Das könnte für andere Städte tatsächlich ein Modell werden“, sagte der Architekt.



Geretsrieds Bürgermeister Michael Müller zeigt sich begeistert. © Gray

Auch Bürgermeister Michael Müller betonte: „Das ist ein Leuchtturmprojekt. Wenn das Ganze dann erst fertig ist, wird man sagen: Wow, hier in Geretsried lohnt es sich zu leben.“ Müller ist stolz auf das Projekt und trotz kritischer Stimmen in der Vergangenheit davon überzeugt: „Hier ist man einen deutlichen Schritt voran gegangen.“



Das Projekt ist in drei Bauabschnitte unterteilt. Die Arbeiten für den Ersten laufen bereits. Mit dem Rohbau soll dann im April begonnen werden.