Die Pläne der neuen Malteser Ausbildungsleiterin für den Tölzer Landkreis

Von: Daniel Wegscheider

Malteser Hilfsdienst. Symbolbild © Harald Tittel/dpa

Wolfratshausen – Iris Tiebel ist neue Ausbildungsleiterin der Malteser in Wolfratshausen. Die 43-Jährige hat jetzt beim Malteser Hilfsdienst ihre umfangreiche, aus sechs Unterrichtsblöcken bestehende Ausbildung zur Praxisanleiterin begonnen und will als Leiterin der Ausbildung bald die ersten neuen Impulse geben



Iris Tiebel wird die Angebote der Malteser sowohl für sozialpflegerische Ausbildungskurse als auch für Erste Hilfe erweitern und ausbauen. Viele Ideen hat die gebürtige Kemptenerin dafür schon entwickelt.

In Kindergärten und Schulen sollen künftig Mütter und Väter in Erster Hilfe geschult werden, ebenso Enkeltage, bei denen sowohl Großeltern als auch deren Kindeskinder in Erster Hilfe geschult werden, sollen bald Realität werden.

Malteser Ausbildungsleiterin: Iris Tiebel. © Julia Krill/Malteser

„Wenn alle Zahnräder ineinandergreifen, dann funktioniert das Ganze auch perfekt“, beschreibt Tiebel den neuen Ansatz, Ausbildungskurse für Generationen übergreifend anzubieten. Auch Pflichtfortbildungen der Berufsgenossenschaften für Gastronomie, Hotellerie, Reiterhöfe und andere touristische Firmen oder Vereine sind in größerem Umfang geplant.

„Die Malteser haben im Landkreis mit ihren Angeboten wie den Ausbildungskursen, dem Café Malta, dem Besuchsdienst und den sozialen Diensten wie Menüservice, Hausnotruf und Mahlzeiten-Patenschaften eine große Akzeptanz“, erklärt Tiebel weiter. „Ich möchte uns mit mehr Angeboten zu einer starken Präsenz verhelfen.“

Neben der Ausbildungsleitung Wolfratshausen hat Tiebel auch die Leitung der Ausbildungsangebote der Malteser in ihrem Wohnort Garmisch-Partenkirchen übernommen. „Wir wollen in Zukunft Synergien nutzen, um ein noch breiteres Kursangebot für die Bevölkerung zu schaffen“, verspricht sie.