Dietramszell: 83-Jährige verstirbt bei Verkehrsunfall

Von: Franca Winkler

Bei einem folgenschweren Zusammenstoß zweier Fahrzeuge in Dietramszell ist am Freitagnachmittag (13. Mai) eine 83-jährige Autofahrerin ums Leben gekommen. © PantherMedia/Elmar Gubisch

Dietramszell – Bei einem folgenschweren Zusammenstoß zweier Fahrzeuge in Dietramszell ist am Freitagnachmittag (13. Mai) eine 83-jährige Autofahrerin ums Leben gekommen.

Eine 83-jährige Pkw Fahrerin aus Dietramszell befuhr am Freitagnachmittag (13. Mai) die K TÖL 11 von Lochen kommend in südwestlicher Fahrtrichtung, wie die Polizei mitteilte. An der Einmündung zur Staatsstraße 2368 wollte die Seniorin mit ihrem Pkw Ford nach links in Richtung Dietramszell abbiegen. Dabei übersah die Dietramszellerin einen Pkw VW, der von links auf der Vorfahrtsstraße kommend herannahte. Gelenkt wurde der VW von einer 51-jährige Eglingerin. Die Eglingerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte mit der Front ihres Wagens gegen die linke Fahrzeugseite des Pkw Ford. Die mutmaßliche Unfallverursacherin erlag noch am Unfallort ihren Verletzungen. Die 51-Jährige und zwei weitere Insassen wurden zum Glück nur leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht, berichtet das Polizeipräsidium Oberbayern Süd.

Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II rekonstruiert nun die Polizeiinspektion Geretsried mit Unterstützung durch einen Sachverständigen den genauen Unfallhergang. Während der Unfallaufnahme war die Staatsstraße 2368 für mehrere Stunden gesperrt. Der Sachschaden an beiden beteiligten Pkw beläuft sich auf etwa 35.000 Euro, gibt Polizeihauptmeisterin Madeleine Willibald von der Polizeiinspektion Geretsried an.

Im Einsatz waren zwei Notärzte, sechs Rettungsfahrzeuge, ein Rettungshubschrauber, die Freiwilligen Feuerwehren aus Dietramzell, Otterfing und Linden mit insgesamt 53 Mann und zwei Streifenwagenbesatzungen der Polizeiinspektion Geretsried.