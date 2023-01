Gemeinderat schlägt dem Landratsamt die Ascholdinger Schwimmhalle vor

Von: Michaela Schubert

Der Gemeinderat Dietramszell stimmt für die Liegenschaft „Ascholdinger Schwimmbad“. Diese wird dem Landratsamt als Flüchtlingsunterkunft vorgeschlagen. © Gemeinde Dietramszell

Dietramszell – In seiner jüngsten Sitzung diskutierte der Dietramszeller Gemeinderat erneut darüber, ob das ungenutzte Ascholdinger Hallenbad als Flüchtlingsunterkunft dienen könnte.

Die Mehrheit stimmte zu, die Liegenschaft dem Landratsamt als Unterkunftsmöglichkeit vorzuschlagen. Vierzehntägig werden dem Landkreis mehr als 50 Flüchtlinge zugewiesen. Die Gemeinden sind angehalten, dem Landkreis Grundstücke und Wohnungen zu melden.

Bürgermeister Josef Hauser diskutierte jüngst mit dem Gemeinderat, welche Grundstücke und Gebäude für eine Flüchtlingsunterbringung infrage kommen und dem Landratsamt vorgeschlagen werden sollen. Bei der ersten Flüchtlingswelle hatte das Schwimmbad Ascholding schon einmal zur Diskussion gestanden.

Es stehen aber auch andere Gebäude zur Debatte. Mit Dekan Thomas Neuberger gab es bereits Gespräche darüber, inwieweit die Pfarrheime in Dietramszell und Ascholding als Flüchtlingswohnmöglichkeit nutzbar wären, berichtete Hauser: „Wir haben sie dem Landratsamt bereits als Option vorgeschlagen“. Die Rückmeldung hierzu stehe noch aus.



Alternativvorschläge vom Bürgermeister für potentielle Flüchtlingsunterkünfte

Deshalb sucht der Rathauschef weiterhin nach Alternativen: „Die Gemeinde hat nochmals geprüft, welche potentiellen Grundstücke und Wohnmöglichkeiten zur Verfügung stehen.“ Zwei Grundstücke wären als potentielle Lösung denkbar: Eins in Baiernrain, hinter der alten Schule, gehört der Gemeinde. „Allerdings fällt das Grundstück aus der engeren Wahl raus“, sagte Hauser. Grund hierfür seien die schlechte ÖPNV-Verbindung und dass es keine Nahversorgungsmöglichkeit, also Geschäfte und Arztpraxen, gibt. Außerdem könnte der Bau einer Flüchtlingsunterkunft Auswirkungen auf ein nahegelegenes Gasthaus haben, denn hier nutzten die Gäste den gemeinsamen Parkplatz. Genauso ungeeignet sei der alte Fußballplatz in Linden, da dieser aufgrund des Schützenhaus-Neubaus nicht nutzbar sei.



Dietramszeller Kloster ist keine Option als Flüchtlingsunterkunft

Immer wieder höre Hauser, dass sich das Dietramszeller Kloster gut als Objekt eignen würde. „In einem Teil des Klosters hat der Freistaat Bayern das Nutzungsrecht und solange der Orden besteht, wird dieser Teil eigentlich nur für die Klausur genutzt.“ Im anderen Teil seien die Räumlichkeiten der Schwestern an den Kindergarten und die Montessori-Schule vermietet.

Auf keinen Fall sieht Hauser die Turnhalle der Grund- und Mittelschule als geeignet zur Unterbringung. Es sei nur ein Zugang zur Turnhalle durch die Schule möglich. „Mit Hunderten von Schülern ist das nicht machbar.“ Fenster und Dach seien nicht mehr dicht und im Frühjahr beginne die Sanierung des D-Baus obendrein.

Thomas Bachmaier (CSU) plädierte: „Wir können nicht warten, bis der Kelch an uns vorübergeht und müssen aktiv werden und Fahne zeigen.“ Bachmaier würde sich mit seiner Familie auch Unterstützung wünschen, wenn er sich vorstelle, er müsse in ein anderes Land flüchten.



Alte Kindergarten in Ascholding wurde abgelehnt - Schwimmbad in Ascholding wird vorgeschlagen

Weiter kam der alte Kindergarten in Ascholding aufs Tapet. Hauser erklärte, dass für eine vernünftige Nutzung einige Baumaßnahmen erforderlich seien und unter anderem keine Heizung vorhanden sei. Bei der Diskussion um die Nutzung des brachliegenden Hallenbades in Ascholding wurden sich die Gemeinderäte dann einig. Mit 17:2 Stimmen entschieden sie, dem Landratsamt das Objekt als Flüchtlingsunterkunft vorzuschlagen und überprüfen zu lassen, ob es sich überhaupt für diesen Zweck eignen würde.

Der Bürgermeister hat jedoch Bedenken. Das Schwimmbecken müsste baulich umgestaltet werden. Außerdem bezweifelt er, dass das Gebäude aufgrund der großflächigen Verglasung bewohnbar ist. „Im Winter geht viel Wärme durch die Glasfassaden verloren und im Sommer heizt sich das Gebäude stark auf“, betonte Hauser. Mit der notwendigen Nutzungsänderung gehen Probleme der Statik einher, hinzu kommt das Thema Brandschutz.

Daraufhin wendete Ludwig Gröbmaier (CSU) ein: „Der Kindergarten ist wahrscheinlich leichter herzurichten, als das Hallenbad“, nachdem sein Vorschlag den alten Kindergarten in Ascholding als Liegenschaft anzubieten, abgelehnte wurde. Hubert Kanzler (FW) war der Meinung, die Gemeinde solle sich eher ruhig verhalten und abwarten und äußerte Bedenken wegen der Kosten. Hauser stellte klar: „Die Kosten für einen Umbau und die Überprüfung geht zu Lasten des Landkreises.“

Es bleibt abzuwarten, wie sich das Landratsamt entscheidet und was die Überprüfung ergibt.