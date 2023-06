Gemeinderat Dietramszell beschließt Leitfaden für Photolvoltaik-Freiflächen

Von: Michaela Schubert

Teilen

Kriterienkatalog für PV-Freiflächenanlagen: Diesen segnete der Dietramszeller Gemeinderat jüngst ab. © AmazingNature Alpha

Dietramszell - Auch Dietramszell widmet sich den Photovoltaik-Freiflächen-Anlagen. Damit künftig in der Kommune mehr Solarenergie erzeugt werden kann, bedarf es einem verbindlichen Regelwerk, das der Kommune als Leitfaden dient. Über diesen Kriterienkatalog stimmte der Gemeinderat jüngst ab.

„Die Wertschöpfung soll bei uns bleiben“, betonte der Dietramszeller Rathauschef Josef Hauser (FW) jüngst in der Dietramszeller Gemeinderatssitzung. Im ist wichtig, dass PV-Anlagen in der Kommune gut durchdacht seinen, „damit wir Akzeptanz in der Kommune schaffen“.

Leitfaden regelt, welche Vorgaben Dietramszell für PV-Freiflächenanlagen haben wird

Im Zuge dessen hat die Arbeitsgemeinschaft (AG) Energie und Umwelt einen Kriterienkatalog erarbeitet, und in vier Lesungen kontrovers diskutiert „wo die Reise hingehen soll“, so Hauser. Im Leitfaden ist geregelt, welche Vorgaben Dietramszell für PV-Freiflächenanlagen haben wird. Der Gemeinderat stimmte dem Kriterienkatalog zu. Hubert Prömmer (Grüne) und Michel Häsch (CSU) waren nicht überzeugt.



Mit dem Ziel, dass die Kommune mit Solar-Freiflächenanlagen seinen Strombedarf selbst decken könnte, hat die AG Energie und Umwelt wie folgt kalkuliert: 14,5 Hektar gemeindliche Flächen seien nötig, um den gesamten Strombedarf der Kommune mit PV-Freiflächenanlagen zu decken. Dieser liegt momentan bei 12,5 Millionen Kilowattstunden pro Jahr.

Solar und Biogasanlagen erzeugen in Dietramszell rund sechzig Prozent des Strombedarfs

„Wir wollen 150 Prozent Strom erzeugen“, erklärte Xaver Huber (BLD). Mit Solar auf Dachflächen und Biogasanlagen werden in Dietramszell bereits rund sechzig Prozent des Strombedarfs erzeugt. Folglich wäre der Strombedarf der Kommune mit Solaranlagen auf 14,5 Hektar theoretisch gedeckt.



Als „eigener roter Faden“, sagte Hauser, solle der Kriterienkatalog dienen. Darin soll künftig festgelegt sein: an welchen Standorten und anhand welcher Richtlinien PV-Anlagen künftig möglich sind. Weiter hilft er künftig, als Marschrichtung für die Aufstellung von Bebauungsplänen und diene als Grundlage für den Energienutzungsplan.

EWO-Energienutzungsplan soll vor Gemeinde vor der Sommerpause vorliegen

Letzterer wurde 2022 bei der Energiewende Oberland (EWO) von der Gemeinde in Auftrag gegeben und soll nach der Sommerpause vorliegen. Ob die Kriterien der Gemeinde zu eng gesteckt sind, stellt sich noch heraus. Wenn ja, werden die Flächen für PV-Freiflächenanlagen nicht ausreichen. „Dann haben wir aber zumindest alles probiert, um die malerischen Ortschaften zu erhalten“ und das Gremium müsse sich dann noch einmal neu beraten, erklärte Huber.