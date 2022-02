Dietramszell: Gemeinderäte für Einführung der Zweitwohnungssteuer

Von: Viktoria Gray

Durch die Steuer könnte die Kommune weitere Einnahmen generieren. © Tobias Hase/dpa/Symbolbild

Dietramszell – In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Dietramszell stimmten die Räte für die Einführung einer Zweitwohnungssteuer.

Durch die Steuer könne die Kommune weitere Einnahmen generieren und außerdem den Wohnungsmarkt entlasten.



Jüngst entschieden sich die Gemeinderäte einstimmig für die Einführung einer Zweitwohnungssteuer. Da es in Dietramszell keine Fremdenverkehrsabgabe gibt, würden Menschen mit einem Zweitwohnsitz der Kommune keinerlei Einnahmen bringen.

Die Wohnungsnehmer würden aber sämtliche Infrastrukturen der Gemeinde genauso nutzen. Im Juli 2021 waren 288 Personen mit einem Zweitwohnsitz in Dietramszell gemeldet. Anfallen könnte die Steuer für alle Mieter oder Eigentümer eines Nebenwohnsitzes in Dietramszell. Auch für Dauercamper in Einöd.

Macht es wie die Jachenau

Von der Jahresmiete könne man maximal 20 Prozent verlangen wobei die Gemeinde vorsieht, es wie die Jachenau zu machen. Dort wurde zum 1. Januar eine Zweitwohnsitzsteuer eingeführt mit einem Satz von 8,33 Prozent.

Bei Eigentum würde der Mietspiegel des Landkreises herangezogen und Dauercamper müssten den prozentualen Anteil der Jahresstandgebühr bezahlen. Wenn die Zweitwohnung aber nachweislich wegen einer beruflichen Tätigkeit bezogen wird, kann keine Steuer erhoben werden. Außerdem sollen Alleinstehende, die nicht mehr als 29.000 Euro brutto im Jahr verdienen, von der Steuer ausgenommen werden.

Vorerst fasste der Rat einen Grundsatzbeschluss und in „Kürze sollen noch einige Punkte geprüft“ werden, wie Zweiter Bürgermeister Anton Huber erklärte. Etwa wird anhand des Melderegisters eine Liste mit allen Nebenwohnsitzen erstellt.

Erst wenn feststeht, wie viele Objekte steuerpflichtig sind, wird das Gremium eine abschließende Entscheidung treffen. „Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass die Steuer kommt“, sagte Huber.