Dietramszeller Festwoche im Juli: „Das größte, das wir je hatten“

Von: Viktoria Gray

Freuen sich auf eine traditionelle Festwoche: Die Miedermadl des Vereins mit Organisatorin Elisabeth Disl (4.v.r. hinten) und Vorsitzender Georg Lindmeyr. © Trachtenverein Edelweiß

Dietramszell – Von Samstag, 16. Juli, bis Sonntag, 24. Juli, findet in Dietramszell an der Sankt Leonhard Kirche endlich wieder der traditionelle D´zeller Lehards und danach die Festwoche statt.

Im Festzelt neben der Kirche soll eine Woche lang ausgiebig mit einem traditionellen Programm gefeiert werden. Unter anderem das 125-jährige Jubiläum des heimischen Trachtenvereins Edelweiß.



„Wir haben da richtig viel Arbeit reingesteckt und sind auch schon richtig im Flow drin“, berichtete Georg Lindmeyr, der Vorsitzende des Trachtenvereins. Besonders freut er sich auch über die „vielen jungen Leute, die mit richtiger Freude an der Sache“ dabei sind.



Helferfest Am Donnerstag, 2. Juni, findet für alle interessierten Bürger am Kreuzbichlweg 5 in Dietramszell ein Helferfest statt. Beginn ist um 19 Uhr. Für Ausschank, Einlass, Festbüro sowie für Kaffee- und Kuchen-Bar werden noch Freiwillige gesucht, die sich an der Festwoche beteiligen möchten.

Neben einem Kabarett-Abend wird auch das 40-jährige Jubiläum der Dietramszeller Blasmusik gefeiert. An einem Abend gibt es ein Weinfest und abgeschlossen wird die Festwoche dann mit dem Festtag zum 125-Jährigen des Trachtenvereins Edelweiß.

„Das wird vielleicht das größte Fest, dass wir je hatten“, erklärte auch Elisabeth Disl, Organisatorin und Vereinsmitglied. Allein am ersten Festtag, am D´zeller Lehards (16. Juli), erwarte man um die 1.200 Leute, pro Tag um die 500 Menschen. „Da sind verschiedene Vereine und natürlich die Ortsvereine eingeladen“, sagte Disl. Auflagen wegen Corona gibt es bisher keine. „Wir hoffen natürlich, dass das so bleibt.“



Das genaue Programm sowie alle Termine gibt es auf der Homepage des Trachtenvereins auf www.trachtenverein-dietramszell.de. Auch über ihren Instagram-Account „trachtenverein_dietramszell“ informieren die Trachtler über Veranstaltungen.