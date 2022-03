Gemeinderat Dietramszell wartet auf Flächennutzungsplan

Dietramszeller will Solarpark auf zehn Hektar bauen und stößt auf Kritik

Von: Viktoria Gray

Eine Photovoltaikanlage auf einer Fläche von circa zehn Hektar möchte ein Dietramszeller errichten (Symbolbld). © Panthermedia/Olly18

Dietramszell – In der jüngsten Gemeinderatssitzung hat ein Solarpark-Bauantrag eines Dietramszellers für hitzige Diskussionen gesorgt.

Der Dietramszeller will auf seinem Grundstück im Ortsteil Manhartshofen auf einer Fläche von circa zehn Hektar eine Freiflächenphotovoltaikanlage errichten. Mit einer Mehrheit von 14:6 Stimmen beschloss das Gremium am Ende, dass Bauleitverfahren einzuleiten.

Die Lage in der Ukraine macht es deutlicher denn je: Erneuerbare Energien sind künftig unverzichtbar. Nicht nur für das Klima, sondern auch um unabhängig zu bleiben. Im Januar erreichte die Gemeinde nun der Antrag von Josef Bacher, einem Dietramszeller Landwirt. Auf seinem Grundstück möchte er auf einer Fläche von insgesamt zehn Hektar eine Freiflächenphotovoltaikanlage errichten.

Solarpark erzeugt 11.000 Megawattstunden Storm pro Jahr

„Um die Energiewende kommen wir nicht drum herum. Und wir im Süden haben eben die Sonne“, erklärte Bacher. Dem Gremium und den anwesenden Besuchern sagte der Landwirt, dass man keine zusätzlichen Stromtrassen bräuchte, sondern Bestehende mit eigenem Solarstrom auslasten könnte.

Das Ertragspotenzial auf der Fläche läge in der Größenordnung bei dem, was die Haushalte in der Gemeinde pro Jahr bräuchten. Auf dem Solarfeld könnte demnach eine Leistung von ungefähr 11.000 Megawattstunden pro Jahr erzeugt werden. Ratsmitglied Bernhard Fuchs (FW) empfand den Bau der Anlage als „die richtige Richtung“.

Energiewende, „aber nicht um jeden Preis“

Gegenwind kam vor allem aus den Reihen der Besucher. Ein Nachbar von Bacher sei mit der Antragstellung „total überrumpelt worden“, äußerte er seinen Unmut: „Das wäre ein landschaftlicher Untergang, auf zehn Hektar so eine Anlage hinzustampfen.“. Es sei zwar klar, dass es eine Energiewende brauche, aber nicht „um jeden Preis“.



Zudem wies der Nachbar auf das verlorene Potenzial in der Gemeinde hin. „Wie viele Dächer sieht man denn da, die noch keine PV-Anlage drauf haben?“, fragte er. Außerdem liege das Grundstück an einem Hang. „Da muss erst das Thema Oberflächenwasser geklärt werden.“ Er werde gegen das Vorhaben Widerspruch einlegen.

Gemeinderat Dietramszell wartet auf Flächennutzungsplan

Das Vorhaben, dass die Gemüter deutlich erhitzte, ist nichtsdestotrotz erst am Anfang der öffentlichen Diskussion. Bürgermeister Josef Hauser (FW) stellte klar, dass sich nun weiter mit dem Thema auseinandergesetzt werden müsse. Im Rahmen eines Flächennutzungsplanverfahrens werden Fachbehörden beteiligt und auch jeder Bürger könne seine Einwände noch einreichen.



Gemeinderat Xaver Huber (BLD) forderte ein Gesamtkonzept und sorgte sich, dass die Genehmigung der ersten Freiflächenanlage im Gemeindegebiet eine Kettenreaktion nach sich ziehen könnte. „Dann kommt einer nach dem anderen mit einem neuen Antrag“, sagte er. Diese Sorge entkräftete der Bürgermeister: „Die Gemeinde hat die Planungshoheit. Wenn wir nicht wollen, geht gar nichts.“



Der Antrag, das Thema zu vertagen und einen Arbeitskreis wegen eines Gesamtkonzepts zu gründen, lehnte der Gemeinderat mit knapper Mehrheit ab. Am Ende beschloss der Rat, den Antrag planungsrechtlich auf den Weg zu bringen. Bis eine finale Entscheidung getroffen sei, könne es aber eine ganze Weile dauern.