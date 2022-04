DLRG Schäftlarn-Wolfratshausen bildet Nachwuchs für den Wasserrettungsdienst selbst aus

Von: Franca Winkler

Wurden von ihren Ausbildern herausgefordert: Die neuen Sanitäter des DLRG Schäftlarn-Wolfratshausen. © DLRG Schäftlarn-Wolfratshausen.

Schäftlarn/Wolfratshausen – Vor Beginn der Wasserrettungsdienstsaison am Starnberger See im Mai hat sich die DLRG Schäftlarn-Wolfratshausen um acht neue Sanitäter verstärkt.

Die Ausbildung fand in Kooperation mit der Feuerwehr Hohenschäftlarn und der DLRG Pöcking-Starnberg im neuen Schulungsraum der Feuerwehr Hohenschäftlarn statt. Geleitet wurde der Kurs erstmals von Sebastian Hafner, Leiter Einsatz der DLRG Schäftlarn-Wolfratshausen. „Hafner ist selbst beruflich im Rettungsdienst unterwegs. Er ist nun für den Verein als auch Sanitätsausbilder aktiv“, berichtet Zweiter Vereinsvorsitzender Mathias Feichtbauer.

Der erste Kurs unter Hafners Leitung konnte in Kooperation mit der Feuerwehr Hohenschäftlarn und der DLRG Pöcking-Starnberg im Februar und März Corona-bedingt weiterhin unter strengen Hygienevorkehrungen stattfinden. Um den Teilnehmern einen abwechslungsreichen Kurs anzubieten, wurde der Kurs durch einige Referenten verstärkt, die auch im Rettungsdienstumfeld unterwegs sind.

„Die Ausbildung ist vom zeitlichen und inhaltlichen Umfang herausfordernd – trotzdem haben alle Teilnehmer beide Prüfungsteile, Theorie und Praxis, bestanden“, erklärt Feichtbauer.

Verstärkung für den Wasserrettungsdienst ist dringend notwendig

Hafner und Vereinsvorsitzender Robert Klingel freuen sich unisono: „Diese Verstärkung wird für den im Mai beginnenden ehrenamtlichen Wasserrettungsdienst an den Wochenenden am Starnberger See dringend gebraucht. Die DLRG sucht stets interessierten Nachwuchs – Alter und beruflicher Hintergrund sind egal – wichtig ist die Motivation, ehrenamtlich in einer starken Gemeinschaft aktiv werden zu wollen.“ Der Einstieg sei jederzeit möglich.



Am 23. April bietet die DLRG als Einstieg für Mitglieder und Interessenten einen Erste-Hilfe-Kurs direkt an der Wasserrettungsstation in St. Heinrich an. Anmeldung auf www.schaeftlarnwolfratshausen.dlrg.de.