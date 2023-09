Dichtungshersteller Eagle Burgmann investiert in Standort Eurasburg

Von: Michaela Schubert

Fachleute in Eurasburg fertigen Dichtungssysteme für Kunden weltweit. © Gerald Schilling

Eurasburg – Eagle Burgmann, renommierter Produzent von Dichtungstechnologie, bekräftigt seine Verbundenheit zur Region durch bedeutende Investition am Standort Eurasburg.

Der in Wolfratshausen ansässige Dichtungshersteller im Lebensmittelbereich, der Pharmaindustrie und Energiegewinnung Eagle Burgmann und dessen Mutterkonzern in Freudenberg (Baden-Württemberg) investieren am Produktionsstandort Eurasburg. Dort werden Gleitringdichtungen und Versorgungssystem hergestellt, fünf Millionen Euro in ein automatisiertes Lagersystem. Das Unternehmen setzt mit dem Ausbau des Werkes ein Zeichen für die Region.

„Durch die Investition in eine Automatisierung unserer Lagerhaltung sollen Durchlaufzeiten um die Hälfte verkürzt, der Materialfluss optimiert und unsere Flexibilität hin zum Kunden erhöht werden“, erklärt Kai Ziegler, Technischer Leiter bei Eagle Burgmann (COT).



„Unsere Dichtungen sind sehr individuell auf die Anforderungen unserer Kunden ausgerichtet und bestehen aus einer Vielzahl hochpräziser Einzelteile, die wir vorrätig halten müssen“, so Ziegler weiter. „Mit den bisherigen Prozessen in unserem Lager legten alle unsere Beschäftigten zusammengenommen jedes Jahr eine Wegstrecke zu Fuß zurück, die eineinhalb Erdumrundungen entspricht.“ Mit der Einführung des automatisierten Lagersystems sollen die Mitarbeiter nun deutlich stärker von Maschinen unterstützt und entlastet werden.



Global arbeiten 6.000 Menschen für den Konzern

Eagle Burgmann beschäftigt rund 6.000 Mitarbeiter weltweit. Neben dem Standort Eurasburg, werden auch in Werken in Mexiko, Brasilien, Indien und China Dichtungen produziert. Parallel zu der Investition in die Fertigung errichtet der Dichtungshersteller aktuell auch ein neues Innovationszentrum in Wolfratshausen.

„Die Investitionen sind ein klares Bekenntnis zum Standort Deutschland. Wir werden Eurasburg zum modernsten Produktionsstandort für Gleitringdichtungen weltweit ausbauen“, betont Ziegler. Durch die Automatisierung sollen die Arbeitsplätze abwechslungsreicher und interessanter gestaltet werden. „Auch unsere Auszubildenden können sich zukünftig auf noch spannendere Tätigkeitsfelder und Lerninhalte freuen.“



Sowohl der Bau des Innovationszentrums als auch die Inbetriebnahme des automatisierten Lagersystems sollen im zweiten Halbjahr 2024 abgeschlossen sein.