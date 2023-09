Egling: Auto rollt mit Mutter und Sohn von alleine in eine Hausmauer

Aus bislang ungeklärter Ursache setzte sich das Elektroauto dann selbständig in Bewegung und fuhr ungebremst um die Kurve in eine Hausmauer (Symbolbild).

Schaden bei 50.000 Euro

Von Daniel Wegscheider schließen

Egling – Schock für eine Eglingerin und ihren Sohn: Sie parkten, aber plötzlich rollte ihr Auto von alleine los und krachte in eine Hausmauer. Die beiden blieben unverletzt.

Eigentlich wollte eine 36-jährige Eglingerin am Donnerstag (7. September) um 15.15 Uhr nur schnell Post in einen Briefkasten an der Kirchstraße in Neufahrn einwerfen. Laut Polizeiinspektion Wolfratshausen parkte sie ihren VW mit eingeschlagenen Reifen und wollte das Auto gerade verlassen.

Aus bislang ungeklärter Ursache setzte sich das Elektroauto dann selbständig in Bewegung und fuhr ungebremst um die Kurve in eine Hausmauer. Die sichtlich geschockte Fahrerin und ihr sechsjähriger Sohn, der sich ebenfalls im Auto befand, wurden durch den Unfall nicht verletzt. Am Auto entstand ein Sachschaden von mindestens 50.000 Euro.