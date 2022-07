Egling: Junge Männer kommen von nasser Fahrbahn ab

Von: Franca Winkler

Teilen

Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten © Julia Boecken

Egling – Zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2070 zwischen Egling und Wolfratshausen kam in den Abendstunden des 4. Julis.

Ein mit drei Eglingern besetzter Mercedes mit Tölzer Zulassung kam auf regennasser Fahrbahn nach links von der Straße ab und prallte nach circa fünfzig Metern in eine Baumgruppe. Die drei männlichen Insassen im Alter von Anfang 20 Jahren wurden allesamt schwer verletzt und in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Einer der drei Männer wurde notoperiert, ist derzeit jedoch in stabilem Zustand.



Polizeisprecher teilten mit, dass aufgrund der vorgefundenen Situation „die Fahrereigenschaft nicht geklärt werden konnte, verschiedene strafprozessuale Maßnahmen getroffen“ worden seien. Von der Staatsanwaltschaft München II wurde zudem ein unfallanalytisches und technisches Gutachten angeordnet. Der Unfall-Pkw wurde abgeschleppt, insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 22.000 Euro.



Es war eine größere Anzahl von Ersthelfern vor Ort, weiterhin die Feuerwehren Wolfratshausen, Neufahrn und Egling mit insgesamt 46 Einsatzkräften, der Kreisbrandinspektor, drei Rettungswagen, zwei Notärzte und ein Rettungshubschrauber.



Die aktuellen polizeilichen Ermittlungen führt die Polizeiinspektion Wolfratshausen.