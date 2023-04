Egling: rücksichtsloses Überholmanöver und Unfallflucht

Von: Daniel Wegscheider

Einem laut Polizei rücksichtslosen Überholmanöver einer 52-jährigen Oberhachingerin ist es zu verdanken, dass es bei Egling zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten gekommen war. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Egling – Einem laut Polizei rücksichtslosen Überholmanöver einer 52-jährigen Oberhachingerin ist es zu verdanken, dass es bei Egling zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten gekommen war.

Dieser ereignete sich am Mittwoch (12. April) um 17.45 Uhr. Die 52-jährige Oberhachingerin im Opel mit Münchner Zulassung hatte auf der Staatsstraße 2070 von Oenböck kommend in Richtung Attenham vor einer Rechtskurve trotz Gegenverkehrs ein Leichtkraftfahrzeug (45km/h) einer 17-jährigen Eglingerin überholt.

Dabei kamen der Oberhachingerin zwei Autos entgegen: Das Vordere der beiden Fahrzeuge, ein Mercedes mit Münchner Zulassung, „konnte einen Frontalzusammenstoß nur durch starkes Abbremsen verhindern“, berichtet die Polizeiinspektion Wolfratshausen. Dahinter fuhr ein 45-Jähriger aus Wolfratshausen. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr dem 53-jährigen Mercedes-Fahrer hinten auf.

Die Unfallverursacherin, die das Leichtkraftfahrzeug überholt hatte, entfernte sich nach ihrem Malheur rasch. Dank Zeugen konnte sie jedoch schnell ermittelt werden. Nun wird die Oberhachingerin wegen Fahrerflucht angezeigt. „Verletzt wurde glücklicherweise niemand, an den Fahrzeugen entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro“, so die Polizei.