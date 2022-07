Egling: Neue Senioren-Tagespflege der Rummelsberger Diakonie eingeweiht

Von: Franca Winkler

Freuen sich auf die Gäste der SenTa Egling: Pflegedienstleiterin Claudia Karl (r.) und Stellvertreterin Melanie Wagner. © SenTa Egling

Egling – Bereits im April startete die neue Senioren-Tagespflege (SenTa) der Rummelsberger Diakonie in Egling. Nun wurde sie vergangenen Woche feierlich eingeweiht.

Die neue Einrichtung verfolgt das Motto: Den Tag in Gemeinschaft verbringen – weiter zuhause leben. „Immer mehr Menschen pflegen ihre Angehörigen zu Hause – ein echter Vollzeit-Job. Oft bleibt nicht mal die Zeit, um in Ruhe zum Friseur oder zum Arzt zu gehen“, sagt Pflegedienstleiterin Claudia Karl. Mit den 15 Plätzen für Senioren aus Egling und Umgebung bietet die SenTa ein Entlastungs-Angebot für pflegende Angehörige. Die Senioren kommen tagsüber in die SenTa, können hier soziale Kontakte knüpfen und den Tag gemeinsam verbringen – wohnen aber weiterhin zu Hause, erläutert Karl.

Geöffnet hat die SenTa Egling montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr. „Unsere Besucher erhalten Frühstück, Mittagessen und Nachmittagskaffee, dazu kostenlose Getränke. Bei Bedarf gibt es einen Hol- und Bringservice“, sagt Melanie Wagner, stellvertretende Leiterin. Täglich gebe es verschiedene Aktionen, zum Beispiel Gedächtnistraining, eine Sing-Runde oder Bewegungs-Angebote. Jeder Gast erhalte zudem bei Bedarf pflegerische und medizinische Versorgung. Die Leistungen werden über die Pflegekasse abgerechnet.



Senioren-Tagespflege in Egling sorgt sich um Menschen im Alter

Die Rummelsberger Diakonie betreibt außer der SenTa Egling den ambulanten Pflegedienst Volker Otto in Bad Tölz sowie die Senioren-Tagespflege in Gaißach. „Mit der neuen SenTa in Egling bauen wir unser Angebot für Menschen im Alter in der Region weiter aus“, sagt Sibylle Spindler, Dienststellenleiterin der Rummelsberger Dienste für Menschen im Alter.



Im Beisein vom stellvertretenden Landrat Herrn Holz, Bürgermeister Hubert Oberhauser, Karl Schulz, Vorstand Dienste der Rummelsberger Diakonie wurde die Einrichtung kürzlich offiziell eingeweiht.