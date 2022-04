Besonders seltene Baumart

Eglinger Grundschüler pflanzen Klimawald von morgen

Von: Franca Winkler

Teilen

Die Schüler der 3a und 3b der Grundschule Egling pflanzten gemeinsam mit (hinten v.l.) Bürgermeister Hubert Oberhauser, Thomas Hörburger (Bauhof), Wolfgang Neuerburg (früherer Forstamtsleiter), Robert Nörr (Revierförster) und Lehrerin Ursula Hell. © Forstrevier

Egling – 250 Bäume wurden von Grundschulkindern aus Egling gepflanzt. Dabei wurden Baumarten gewählt, die besonders gut geeignet sind für das Klima der Zukunft.

Voller Begeisterung machten sich die Schüler, unterstützt durch Eltern, Lehrerin, Bauhofmitarbeiter und Förster, an die anstrengende Arbeit und pflanzten 125 Stieleichen, 50 Vogelkirschen, 50 Weißtannen und 25 Elsbeeren. Um die Bäumchen vor Wildverbiss und Spätfrost zu schützen, wurden alle einzeln durch Drahtgitter oder eine Hülle geschützt.



„Dem Wald helfen, dass wollen inzwischen viele in Zeiten des Klimawandels“, sagte Förster Robert Nörr. Wie, das haben sich die Schüler der beiden dritten Klassen der Eglinger Grundschule aus den Waldführungen im vergangenen Herbst gut gemerkt. Unter anderem sei es wichtig, dass die einzelnen Bäume im Wald stabil gegenüber den Stürmen und Trockenzeiten werden.

Dafür müssen regelmäßig einige Bäume gefällt werden, damit der natürliche Nachwuchs genügend Licht bekomme. Grund sei auch, dass die umgebenden Bäume eine größere Krone und bessere Wurzeln ausbilden und damit stabiler werden. „Im Wald ist alles ein Kampf um das Licht“, diesen Merksatz von Nörr, haben sich die Grundschüler gut gemerkt.

Der Klimawandel werde auch im Wald des Oberlandes ein immer größeres Problem: die extremen Hitze- und Dürrezeiten nehmen zu, Bäume wie die Fichte vertrocknen oder werden Opfer von Schädlingen wie dem Borkenkäfer. Oder Stürme werfen besonders flachwurzelnde Bäume wie die Fichte um.

Auf den entstandenen Kahlflächen wachse dann häufig so schnell Gras und Brombeere auf, dass von Natur aus keine jungen Bäumchen mehr nachwachsen können. „Hier müssen wir dann pflanzen“, erklärte Nörr. „Wir nutzen aber nun das viele Licht als Chance, um besonders lichtbedürftige und eher seltene Baumarten wie die Vogelkirsche, die Elsbeere und die Eiche einzubringen“.

Die Eiche sei eine der stabilsten Baumarten mit einer riesigen Pfahlwurzel, erfahren die Kinder. Auch halte sie hohe Temperaturen und Trockenzeiten besonders gut aus. Bei Insekten und Vögeln sei sie sehr beliebt und daher ein großer und wichtiger Beitrag zum Natur- und Artenschutz.

Besonders seltene Baumart

Die Kirsche sei ebenfalls an hohe Temperaturen und wenig Wasser sehr gut angepasst. „Sie blüht im Frühling weiß und gibt Bienen und Insekten viel Nahrung“, erläuterte Nörr. „Sie wächst zwar nicht so hoch wie eine Eiche oder eine Fichte, hat aber am Waldrand, wo sie hier gepflanzt wird, gute Bedingungen zum Wachsen.“

Mit der Elsbeere wurde eine besonders seltene Baumart eingebracht, die sonst nur noch in den Hängen der Isar in einigen wenigen Exemplaren vorkommt. „Auch die Elsbeere ist an den Klimawandel besonders gut angepasst, ihre Früchte sind bei den Tieren begehrt“, erklärte Nörr weiter.



Bei der Pflanzaktion für die insgesamt 250 jungen Bäumchen haben alle Beteiligten Löcher gegraben, die fünf Zentimeter tiefer als die Wurzellänge ist, behutsam wurden Wurzeln verteilt und darauf geachtet, dass diese nicht verbogen werden. „Bei den Ballenpflanzen der Eichen und Tannen ist es zum Glück einfacher, da nur das Loch tief genug sein muss“, sagte Nörr.



Im Anschluss spendierte die Gemeinde Egling eine Brotzeit. Bürgermeister Hubert Oberhauser zum Einsatz: „Wenn alle sich so für unsere Umwelt und unseren Wald einsetzen, ist mir um die Zukunft nicht Angst.“