Für den VdK Königsdorf waren die vergangenen beiden Jahre hart

Ein halbes Jahrhundert VdK: Walter Mauk aus Königsdorf wurde dafür geehrt

Walter Mauk aus Sterz ist seit 50 Jahren engagiertes Mitglied im VdK. 2023 wird er 90 Jahre alt. © Sandra Gerbich

Königsdorf – Als Walter Mauk in Sozialverband VdK eintrat, waren die meisten der anderen Mitglieder noch Jugendliche oder Kinder. Jetzt wurde er für 50 Jahre geehrt.

Dass einem mit bereits mit Ende 30 einfällt, in einen Verein wie diesen einzutreten, sticht hervor. Der neue Vorsitzende des Ortsverbands Königsdorf, Hanspeter Schön, ehrte den Jubilar mit viel Lob für seine 50-jährige Mitgliedschaft und seine wertvolle ehrenamtliche 17-jährige Mitarbeit als Beisitzer im VdK-Ortsverband Königsdorf.

1972: Zu diesem Zeitpunkt war Herrnhausen noch selbständig, die Gebietsreform hatte noch nicht stattgefunden, und der zweite Weltkrieg lag erst 27 Jahre zurück. „Damals gab es noch Kriegsflüchtlinge und Frontheimkehrer“ erinnert sich Walter Mauk. Der damals 39-Jährige wohnte zu diesem Zeitpunkt in Herrnhausen. Da habe der Bürgermeister von Unterherrnhausen, Scheidl, ihn gefragt, ob er denn nicht im Gemeinderat mitarbeiten wöllte. „Und der Müller (damaliger Ortsvorsitzender des VdK) meinte dann in Handumdrehen, dass ich ja dann auch gleich noch was Soziales machen könne.“

Walter Mauk: „Hätten wir den VdK nicht gehabt, wäre vieles schlimmer gelaufen.“

Als Herrnhausen 1978 im Zuge der Gebietsreform in Eurasburg eingemeindet wurde, seien die Mitglieder laut Mauk erst zu Beuerberg, und später zu Königsdorf gewechselt. Mauk selbst wuchs in Mooseurach auf. Als er 12 Jahre alt war, siedelte er mit seiner Familie nach Sterz. Dass sich Mauk dem VdK anschloss, hatte auch ganz persönliche Gründe: „Unsere älteste Tochter war aufgrund einer Behinderung auf intensive Hilfe angewiesen“, erzählt Mauk. „Hätten wir den VdK nicht gehabt, wäre vieles schlimmer gelaufen.“

Damals vermittelte der Ortsverband Geretsried einen Pflegeplatz im so genannten Goldbrunner Haus in Geretsried. Seit Mitte 2002 ist es die sozialtherapeutische Einrichtung Haus Gartenberg. „Das Heim wollte unsere Tochter als Pflegefall eigentlich nicht nehmen“, so Mauk. Über Beziehungen habe er jedoch herausgefunden, dass ein Platz frei ist. „Die vom VdK haben sich dann so um uns bemüht – einfach klasse.“

Heute sei es vor allem die Rentenberatung, die viele Mitglieder in den VdK zögen. „Das wird ja immer wichtiger“, stellt der fast 90-Jährige fest. Der damalige Vorsitzende des VdK Königsdorf Georg Hutter – Vorgänger von Gerhard Richter – habe aber auch schon die Tradition von Tagesfahrten, Kaffeenachmittagen, Krankenbesuchen oder Weihnachtsfeiern gepflegt.



„Der VdK organisiert so schöne Zusammenkünfte, sorgt immer wieder für ein geselliges Beisammensein unter den Älteren“, meint Mauk. Ohne diese Veranstaltungen wäre es ganz schön einsam. Wie viele Stunden Senioren vor dem Fernseher verbächten, könnten sich Jüngere gar nicht vorstellen. „Früher gab es einfach mehr nachbarschaftliches Miteinander“, das heutzutage weitestgehend verlorengegangen sei.

Für den VdK Königsdorf waren die vergangenen beiden Jahre hart

Die letzten zwei Jahre waren Corona-bedingt auch für den VdK Königsdorf hart. Erst im Mai dieses Jahres könnten laut Hanspeter Schön, frischgewählter Vorsitzender des VdK Königsdorf, wieder die Stammtische abgehalten werden, die einmal im Monat stattfinden. Im Sommer treffen sich die Mitglieder traditionell an der Königsdorfer Alm, ansonsten wieder wechselweise in Königsdorfer Gastronomiebetrieben. Erst im Juni fand die Jahreshauptversammlung im Restaurant am Bibisee statt, bei der Hanspeter Schön als Nachfolger des im November 2021 verstorbenen Vorsitzenden Gerhard Richter bestätigt wurde. Sandra Gerbich