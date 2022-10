Erste zertifizierte Naturgärten in Münsing ausgezeichnet

Von: Franca Winkler

Teilen

Freuten sich über die Ehrung: (v.l.) Zweiter Bürgermeister Josef Strobl, Anke Mai und Regina Reitenhardt (beide GBV Münsing), Franz Steger (SG Umwelt), Anika Dollinger und Elisabeth Obermüller (Gartenkultur und Landespflege), Winfried Schmitt und Sandra Zapf (beide Kreisverband für Gartenbau und Landespflege), Preisträger Wolfgang Kube. © Gartenbauverein Münsing

Münsing – Der Gemeinschaftsgarten Münsing und der Garten der Familie Kube aus Münsing sind die ersten zertifizierten Naturgärten im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen.

Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber hat 2018 das bayernweite Projekt „Bayern blüht – Naturgarten“ ins Leben gerufen, um die Menschen zum Engagement für mehr Biodiversität zu motivieren und die Artenvielfalt in den Gärten zu fördern.



Im Beisein von Münsings Zweitem Bürgermeister Josef Strobl, wurde das Engagement mit der Auszeichnung gewürdigt. Die Gartenplakette sei ein sichtbares Zeichen für die nachhaltige Bewirtschaftung, vielfältige Gestaltung und Erhalt der Artenvielfalt.



Ein besonderes Projekt ist der Gemeinschaftsgarten des Gartenbauvereins Münsing. „Die Idee für diesen Gemeinschaftsgarten entstand im März 2016“, berichtete bei der Urkundenübergabe Regina Reitenhardt, Vorsitzende des Gartenbauvereins Münsing. Für den erfolgreichen Abschluss der dreijährigen Ausbildung zum Projektgärtner sollte eine Arbeit vorgewiesen werden. So kam es zum Projekt „Gemeinschaftsgarten“. Der eigentliche Sinn des Gartens ist die soziale Komponente, nämlich die Gemeinschaft zu pflegen.

Gartenbauverein Münsing bewirtschaftet 19 Beet auf 500 Quadratmetern

Im Oktober 2016 fand sich ein Grundstück: „Sobald die Genehmigung vorlag, fingen wir an, der bestehenden Wildnis Herr zu werden und beauftragten einen Garten- und Landschaftsbauer, der den Hang modellierte. Im Anschluss begann das Anlegen der Beete in Eigenregie“, teilte Reitenhardt mit. 500 Quadratmeter Garten wurden so angelegt. Zwei Beete bewirtschafte der Gartenbauverein, 19 weitere Beete seien verpachtet.

Die Nutzer zahlen dabei 1,50 Euro pro Quadratmeter im Jahr. Dabei müssen bestimmte Regelungen eingehalten werden, wie der Verzicht auf chemische Schädlingsbekämpfung und sorgsamer Umgang mit Wasser. Zusätzlich werden unterschiedliche Projekte durchgeführt: etwa bauten Grundschulkindern selbst Getreide an. Anke Mai, stellvertretende Vorsitzende des Gartenbauvereins Münsing, erläuterte: „Es gibt keinen Rasen, sondern Wiese mit Löwenzahn, Gänseblümchen, Klee, Giersch, Gundermann und Brennnesseln. So werden auch die Kann-Kriterien der Naturgartenzertifizierung erfüllt.“

Die beiden neuen Kreisfachberaterinnen Elisabeth Obermüller und Anika Dollinger stellen sich vor

Die Zertifikatsübergabe nutzten die beiden neuen Kreisfachberaterinnen für Gartenkultur und Landespflege, um sich vorzustellen: Elisabeth Obermüller und Anika Dollinger stehen im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen unter anderem für Stellungnahmen zu Bauanträgen, die Betreuung der Naturdenkmäler, für die Beratung bei der umweltgerechten Anlage und Pflege von Gärten sowie auch für die Organisation der Naturgartenzertifizierungen zur Verfügung.



Obermüller ist seit Juli 2021 als neue Kreisfachberaterin für den Landkreis tätig. Nach ihrer Ausbildung als Gärtnerin im Fachgebiet Garten- und Landschaftsbau und dem anschließenden Studium der Landschaftsarchitektur sammelte sie berufliche Erfahrungen in verschiedenen Landschaftsbaufirmen.

„Mein Ziel für die Zukunft ist, das Thema ökologische Vielfalt im Landkreis voranzubringen und das Interesse für nachhaltiges Gärtnern bei möglichst vielen Bürgerinnen und Bürger zu wecken. Außerdem möchte ich mich für regionale Projekte im Bereich Sortenerhalt und solidarischer Landwirtschaft einsetzen und für eine gute Vernetzung der einzelnen Akteure sorgen“, sagte Obermüller.

Die gebürtige Tölzerin Dollinger schloss das Studium der Landschaftsarchitektur im Jahr 2008 ab. Nach sechsjähriger Tätigkeit als Landschaftsarchitektin, entschloss sie sich 2014 dazu, in der Flüchtlingshilfe tätig zu werden. Dollinger zum neuen Amt: „Für mich schließt sich mit der Tätigkeit als Kreisfachberaterin für Gartenkultur und Landespflege ein Kreis. Hier kann ich mit meinem Studium und der Erfahrung aus der Praxis als Landschaftsarchitektin arbeiten. Zugleich habe ich die Möglichkeit mit Menschen zu arbeiten, was mir sehr viel Freude bereitet.“

Außerdem liege ihr der Erhalt der Biodiversität durch nachhaltige Nutzung der Natur sehr am Herzen. Vorgänger der Kreisfachberaterinnen war Lorenz Meier. Er verabschiedete sich im Sommer 2021 in den Ruhestand.