Kronawitter erwies großes Gespür für Themen - ohne jede Form von Voyeurismus

Eurasburger Filmemacher Kronawitter mit Filmpreis der Diakonie ausgezeichnet

Von: Franca Winkler

Für das Portrait der jungen Frau wurde Filmemacher Max Kronawitter ausgezeichnet. © Screenschot: ARD Mediathek

Eurasburg – Kürzlich wurde Max Kronawitters Reportage „Vom Bordell ins Jurastudium. Sandras Kampf gegen Menschenhandel“ mit dem Journalistenpreis der Diakonie ausgezeichnet.

Ein halbes Jahr lang hatFilmemacher Kronawitter dafür eine sensible Frau begleitet, die das Leben im Bordell zu einer streitbaren Aktivistin gegen Zwangsprostitution und Menschenhandel gemacht hat.

Auf dem Theaterschiff in Stuttgart hat die Diakonie Baden-Württemberg den zum 20. Mal mit 3.000 Euro dotierten Journalistenpreis verliehen. Für die Kategorie Fernsehen wurde der Eurasburger Filmemacher Max Kronawitter für seinen Beitrag über die Ex-Prostituierte Sandra Norak ausgezeichnet.

Der Film portraitiert eine junge Frau, die als Schülerin über das Internet in die Fänge eines Zuhälters geraten ist. Als ihr klar wird, dass sie einem „Loverboy“ aufgesessen ist, ist es zu spät. Ihr Zuhälter kontrolliert sie, nimmt ihr das Geld ab. Schambehaftet habe sie alle Verbindungen zur Welt außerhalb des Milieus gekappt. Erst als nach mehreren Jahren ihr Körper rebelliert und ihr Zuhälter das Interesse an ihr verliert, gelingt ihr der Ausstieg.

Eurasburger Filmemacher Kronawitter erhält Filmpreis für Portrait einer jungen Frau

Sie jobbt, holt ihr Abitur nach und beginnt ein Jurastudium mit einem klaren Ziel: Sie will ihren Zuhälter vor Gericht bringen. Mühsam versucht sie das Drachen-Tattoo auf dem Rücken loszuwerden. Dieses hatte Noraks Zuhälter ihr auf den Körper brennen lassen, um sie als sein Eigentum zu markieren.



Heute informiert Norak über die Hintergründe von Prostitution. In Schulen und Verbänden erzählt sie ihre Geschichte und beantwortet Fragen zum Rotlicht-Milieu, gibt die Diakonie bekannt. Sie kämpfe auf gesellschaftlicher und politischer Ebene gegen Menschenhandel. Ihr Name ist ein Pseudonym. Auch lebt Norak an einem anonymen Ort. Die Zuhälter halten von ihrem Engagement freilich nichts, sagt die Diakonie.



Kronawitter erwies großes Gespür für Themen - ohne jede Form von Voyeurismus

„Der Film ist sehr nah an der Protagonistin. Er beschreibt nachvollziehbar den Leidensweg und den Weg zurück in die eigene Selbstbestimmtheit“, lautet das Urteil der Jury. „Uns ist wichtig, dass die Gesellschaft auch das Schwache und Verletzliche, die Wirkung ehrenamtlichen Engagements und die Arbeit sozialer Organisationen wahrnimmt.“ Die Jury des Diakonie Journalistenpreis Baden-Württemberg setzt sich zusammen aus Journalisten, Medienwissenschaftlern sowie Vertreterinnen aus Kirche und Diakonie.



Auch Ellen Trapp, Kulturchefin des Bayerischen Rundfunks gratuliert: „Max Kronawitter hat einmal mehr sein großes Gespür für Themen bewiesen und die Geschichte über Sandra Nowak so erzählt, dass sie einem nahegeht – ohne jede Form von Voyeurismus, mit großem Respekt für die Protagonistin. Gratulation an den Autor und die betreuende Redakteurin, Andrea Kammhuber:“

Der Film wurde in der Reihe „Echtes Leben“ im Ersten gesendet. In der Mediathek ist er noch zu finden.