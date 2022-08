Eurasburg: Nach Streit um Vierbeiner zahlt Angeklagter 800 Euro für Tierschutz

Von: Peter Herrmann

Aus dem Gerichtssaal: Der Angeklagter muss nach Handgreiflichkeiten nun 800 Euro für den Tierschutz bezahlen. © JanPietruszka/panthermedia

Eurasburg – Am 19. September 2021 wurde ein damals 60-jähriger Mann bei einem Streit mit einem anderen Hundebesitzer handgreiflich. Nun trafen sich die beiden vor dem Amtsgericht in Wolfratshausen wieder.

Der wegen Körperverletzung angeklagte 60-jährige Eurasburger gab an, dass er und seine Lebensgefährtin bei einer Gassi-Runde zwei kleine Hunde an Leinen führten. Kurz vor einer Bank auf dem Schlossberg stürmte dann der Dackel eines anderen Besitzers auf die zwei Tiere zu.

Beim Versuch die Vierbeiner wegzuziehen, verhedderte sich die Frau mit den Leinen. Der andere Hundebesitzer versuchte daraufhin, sie aus der Notlage zu befreien. Dies wiederum wertete der Angeklagte zunächst als sexuelle Belästigung. „Er packte sie an den Hüften: Das geht einfach nicht“, gab er zu Protokoll. Deshalb ging der Eurasburger laut schimpfend dazwischen und wischte dem 54-Jährigen mit seiner Hand übers Gesicht.



Nach dem handgreiflichen Streit ließ sich das Opfer im Krankenhaus und vom Hausarzt behandeln

„Plötzlich bemerkte ich, dass ich im Gesicht blutete“, erinnerte sich das Opfer. In Absprache mit einem herbeieilenden Passanten entschloss er sich, die Polizei zu alarmieren. Danach suchte der Hundebesitzer die Wolfratshauser Kreisklinik und einen Tag später seinen Hausarzt auf. Warum neben den Kratzern auch eine innere Blutung an seinem Auge auftauchte, konnte in der Verhandlung nicht geklärt werden.



In einem kurzen Rollenspiel mit Richter Helmut Berger und dem Staatsanwalt stellte das Opfer die Auseinandersetzung nach. Die Behauptung des Angreifers, die Verletzungen könnte auch ein Hund verursacht haben, waren nicht haltbar.



Das Verfahren wurde gegen Geldauflage eingestellt: Angeklagter zahlt 800 Euro an Tierschutz

Richter Helmut Berger schlug dennoch vor, das Strafverfahren gegen eine Geldauflage einzustellen, um den Angeklagten eine weitere Fortsetzung des Streits mit dem Verhör mehrerer Zeugen zu ersparen.



„Ich habe etwas Besseres zu tun, als einen Streit zwischen zwei Hundebesitzern zu verhandeln: Da gibt es Wichtigeres“, befand Richter Berger abschließend. Nach einer kurzer Beratung mit seiner Rechtsanwältin Michaela Schmidt-Eberth erklärte sich der Angeklagte schließlich dazu bereit, 800 Euro zu zahlen.



Die verhängte Geldauflage geht an den Tierschutzverein Wolfratshausen-Geretsried und Umgebung.

