Schlechte Ladungssicherung: Vier Tonnen Grascops verstreut auf Staatstraße 2370 bei Eurasburg

Von: Michaela Schubert

Vollsperrung bei Eurasburg: Vier Tonnen Grascobs auf der Staatsstraße 2370 bei Eurasburg verstreut. © David Young/dpa/Symbolbild

Eurasburg - Vier Tonnen Grascobs fielen vom Hänger: Die Ladung lag überall verteilt auf der Staatsstraße bei Eurasburg und legte den Verkehr für mehrere Stunden lahm.

Nach Angaben der Polizei in Wolfratshausen kam es am Freitag (25. August) gegen 22.15 Uhr auf der Staatsstraße 2370 zu einer Vollsperrung. Grund hierfür war ein 25-jähriger Mann aus Königsdorf, der mit seinem Traktor samt vollbeladenen Anhänger auf der Staatsstraße 2370 fuhr. Mit vier Tonnen Grascobs auf dem Anhänger fuhr er von Achmühle in Richtung Eurasburg.

Schlecht gesicherte Ladung sorgte für Chaos bei Eurasburg

Während der Fahrt öffnete sich plötzlich eine Verriegelung des Anhängers. Rund vier Tonnen der geladenen Grascobs wurden über die gesamte Fahrbahn verteilt. Der Mann verständigte daraufhin die Polizei und einen Bekannten, welcher ihm beim Wiederaufladen der Grascobs helfen sollte.

Vollsperrung bei Eurasburg: Staatsstraße mehr als zwei Stunden gesperrt

Da die Staatsstraße jedoch komplett gesperrt werden musste, wurden die Feuerwehr Eurasburg und die Straßenmeisterei zur Unterstützung angefordert. Die verlorene Ladung wurde anschließend mit vereinten Kräften und mehreren Traktoren wieder auf den Anhänger verladen und die Fahrbahn gereinigt. Die Staatsstraße war insgesamt mehr als zwei Stunden lang komplett gesperrt.